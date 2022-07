Cubanos se vuelven a tirar a las calles en Matanzas y Villa Clara y le prenden fuego a la sede de la empresa eléctrica en Mayabeque

Explicó que en pleno apagón vecinos del Consejo Popular "Central Australia" lanzaron a la calle en este momento. El video de esta protesta fue publicado en el grupo Guateque Live.

En Villa Clara, se dieron protestas en Caibarién: "¡Si el Gobierno no deja dormir al pueblo, que no duerman ellos tampoco!", es uno de los mensajes que se desprende de la transmisión de un video subido por la usuaria Vilma Albuerne Noa.

En el audiovisual, muy oscuro, apenas de ven las luces de los teléfonos celulares. Pero se escucha claramente los reclamos y la frase que ya es usual en estas protestas cada vez más frecuentes: "Pongan la corriente, pinga". También hubo pedidos de "¡Libertad!"

En otro video en la misma red social, Albuerne Noa explicó que muy poco después de tirarse a la calle lograron que se restableciera el servicio eléctrico.

La mujer contó que la protesta se dispersó tras la llegada de brigadas especiales y habló de "infiltrados", en referencia a los agentes de la Seguridad del Estado en sus motos, muy conocidas entre activistas y otros miembros de la sociedad civil independiente.

Otros hechos similares se suscitaron en Sagua la Grande, específicamente en el reparto Lili. Como en los anteriores escenarios citados, se escucharon sonar cazuelas y expresiones de descontento. En este caso los que salieron a protestar estaban sin corriente desde la tarde del jueves, informó el grupo de Facebook Sagua La Grande Noticias.

El periodista Mario J. Pentón compartió un video que le enviaron desde Tapaste, Mayabeque, donde se ve fuego en la oficina de la Unión Eléctrica. Habría sido provocado por el malestar popular por los apagones. Las llamas solo alcanzan una ventana.

Para el jueves la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) había anunciado apagones tanto de día como de noche. En una publicación en su perfil de Facebook la entidad estimó una afectación máxima de 680 MW en el horario diurno y de 588 MW para el pico durante la noche.

En la misma nota, informó que "se encuentran fuera de servicio por averías las unidades seis, siete y ocho de la central termoeléctrica CTE Mariel, la unidad 4 de la CTE Cienfuegos, las unidades cuatro y cinco de la CTE Nuevitas, la unidad dos de la CTE Felton y las unidades tres y seis de la CTE Rente."

También, la UNE dijo que está en mantenimiento la unidad seis de la CTE Nuevitas. En Energas Varadero se encuentra fuera de servicio la turbina de vapor con 20 MW y se mantienen las limitaciones en la generación térmica (320 MW).

Para Zulani Cruz-Arocha, una comentarista del post de la UNE, "esto es inaguantable. No hay persona en este país que esté psicológicamente saludable".

"Mis nervios ya no aguantan. Juro por Dios que se me salen las lágrimas cada vez que se va la corriente. Tengo dos niños y tengo que decidir a cuál de los dos le voy a echar aire con una penca. Me pasé la noche y la madrugada sin dormir que me duelen los brazos y cuando pienso que voy a poder descansar esta noche de la tragedia de calor y mosquitos me la vuelven a quitar esta noche sin estar programada".

Felipe Vivar Peña dijo: "Cada día es peor el déficit, que alguien nos ayude. Ya no resistimos más, ni queremos resistir, eso es un derecho del pueblo. ¡No den tantas explicaciones, den soluciones!". Jenny Peláez pidió: "Ríndanse, esto se les quedó muy grande".

El miércoles, un padre cubano compartió en sus redes sociales un video en el que se ve a sus hijos pequeños durmiendo en el portal de su casa durante un apagón.

"Nuevo episodio. Durmiendo en los portales", dijo en su perfil de Facebook el usuario identificado como Culberto Márquez, residente en Caimito, Artemisa.

"Miren esto, miren los mosquitos allí en la boca. 11 de la noche, mira un mosquito con sangre. Este es el abuso más grande del mundo. Qué necesidad tienen los niños de esto", cuestionó Márquez.

Mientras los cubanos tratan de resistir cortes del servicio de hasta más de diez horas, una epidemia de dengue que ya ha provocado varias muertes, sobre todo de niños, se extiende. Los padres de la Isla se muestran impotentes durante las noches sin electricidad, que les impide espantar los mosquitos que transmiten la enfermedad.

El ministro de Energía y Minas, Liván Arronte, reconoció que, pese a la promesa de Miguel Díaz-Canel de que las reparaciones en las termoeléctricas cubanas permitirían remediar los apagones en el tórrido verano cubano, estos proseguirán durante un tiempo indeterminado.

Fuente: diariodecuba.com