Cubano asesina a su mujer y luego se suicida en la provincia de Matanzas

La víctima fue identificada como Eriday Soto Martínez y le sobrevive un hijo mayor, el cual presenció parte de los hechos.

A finales del mes de febrero, el Observatorio de Violencia de Género de la revista feminista Alas Tensas reportó la muerte de 36 mujeres por “violencia machista” en Cuba durante 2021, cuatro más que en 2020.

Además, comentó que “el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentran las mujeres cubanas favorece a que esta cruel expresión de la violencia de género tenga mayor espacio en la sociedad”.

“En la isla, y pese a las exigencias de feministas y activistas, no existe una Ley Integral contra la violencia de género, no está tipificado el feminicidio dentro del código penal, no hay casas de acogidas para mujeres maltratadas, no se realizan campañas públicas de sensibilización, no hay estadísticas oficiales de los feminicidios y, además, se criminaliza todo activismo feminista relacionado con la violencia de género o con otras problemáticas sociales”, señaló la revista.

Carlos Martínez | americateve.com

Fuente: