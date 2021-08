Condenada una cubana de Matanzas a seis años de cárcel por desvío y venta ilegal de medicamentos

El Tribunal Municipal Popular de Jagüey Grande impuso una pena de seis años de privación de libertad a la ejecutora principal porque "no reveló los lugares ni las personas a las que vendió el producto, y tampoco se interesó por alguno de los otros tantos medicamentos que actualmente tienen gran demanda en el país. Se le reconoció como autora del delito de falsificación de documentos privados de carácter continuado, como medio para cometer tráfico ilícito de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras de efectos similares", detalló Girón.

"A una ciudadana que colaboraba en la entrega y llenado de recetas sin conocer cuál era el objetivo real, se le sancionó a un año de privación de libertad, subsidiado por igual período de limitación de libertad, como autora del delito de falsificación de documentos privados. A los galenos implicados se les consideró autores del delito de tráfico de drogas en la modalidad del artículo 193, por haber prescrito sendas recetas de medicamentos controlados como similares a las drogas, sin los requisitos legales establecidos. Se les aplicó una multa de doscientas cuotas de diez pesos cada una", agregó el periódico oficialista.

Girón especificó que "si bien no existen límites ni restricciones para su prescripción, el citado fármaco (Tramadol) figura entre los que producen efectos similares a las drogas, sustancias estupefacientes y psicotrópicos, sometidos a control nacional acorde con lo dispuesto en la Resolución 335 de 2005 del Ministro de Salud Pública. Según la literatura médica, puede ocasionar problemas graves de respiración o poner en riesgo la vida, especialmente durante las primeras 24 a 72 horas de su tratamiento y en cualquier momento en que se incremente su dosis. De ahí que esté de más calificar de muy irresponsables dichas conductas".

"Que los responsables de acciones como las descritas –y hasta otros que por diversos motivos escapan de la justicia– respondan ante la ley es el reclamo de un pueblo que se muestra inflexible con quienes revenden medicamentos, sobre todo en medio de la compleja situación que vive el país a causa de la pandemia. Como indicó el presidente, tiene que acabarse la contemplación con ellos", concluyó en referencia a las palabras de Díaz-Canel.

"Mientras que no se tomen medidas serias en las farmacias ese tema no va a acabar. Hoy fue esa señora y ese médico y mañana será otro desgraciadamente. Si al árbol no lo eliminamos de raíz y solo le cortamos las hojas, seguirá creciendo", opinó Amarilys Arencibia.

Yusimí Hechavarria Peña dijo que no le convence. "Esos son productos controlados. ¿Nadie vio que no eran reales los nombres? El oficial que atiende en farmacia este control. ¿Nunca verificó? Estos productos eran antes bien controlados. ¿Ahora qué pasó? El descontrol y la falta de exigencia".