Más países invitados a Junta de Paz para Gaza; Israel expresa objeciones

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que el presidente ruso Vladímir Putin recibió la invitación y que el Kremlin ahora está "estudiando los detalles" y buscaría claridad sobre "todos los matices" en contactos con Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia dijo que también fue invitado y que estaba revisando los detalles.

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha sido invitado y está dispuesto a participar, según el Ministerio de Relaciones Exteriores del país.

El portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, confirmó que Ursula von der Leyen, la presidenta de la comisión, recibió una invitación y hablará con otros líderes de la UE sobre Gaza. Gill no reveló si la invitación había sido aceptada, pero señaló que la comisión quiere "contribuir a un plan integral para poner fin al conflicto en Gaza".

No está claro cuántos líderes han sido invitados a unirse a la junta. Pero la referencia de Trump, en las cartas de invitación, de que el organismo "emprendería un nuevo enfoque audaz para resolver conflictos globales" sugiere que podría rivalizar con el Consejo de Seguridad de la ONU, el organismo más poderoso de la organización global creado tras la Segunda Guerra Mundial.

Según el informe de Evaluación Rápida de Daños y Necesidades Interina de Gaza y Cisjordania del Banco Mundial publicado el año pasado, se necesitarán 53.000 millones de dólares para reconstruir la franja.

El ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich desestimó el lunes la Junta de Paz como perjudicial para Israel y pidió su disolución.

"Es hora de explicar al presidente que su plan es malo para el Estado de Israel y cancelarlo", sostuvo Smotrich en una ceremonia de inauguración del nuevo asentamiento de Yatziv en la Cisjordania ocupada. "Gaza es nuestra, su futuro afectará nuestro futuro más que el de cualquier otro. Asumiremos la responsabilidad de lo que suceda allí, impondremos administración militar y completaremos la misión".

Smotrich, un extremista de derecha que se opuso al alto al fuego en Gaza, incluso sugirió que Israel debe lanzar otra ofensiva en el territorio para destruir a Hamás si no cumple con un "breve ultimátum para el desarme real y el exilio".

El sábado, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, apuntó que la formación del comité no fue coordinada con el gobierno israelí y "es contraria a su política" sin aclarar cuáles eran sus objeciones. Israel no ha sido invitado a unirse al comité, a diferencia de Turquía, un rival regional clave.

La lista final

Estados Unidos está previsto a anunciar su lista oficial de miembros en los próximos días, probablemente durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Los miembros de la junta supervisarán un comité ejecutivo que estará a cargo de implementar la difícil segunda fase del plan de paz para Gaza que incluye el despliegue de una fuerza de seguridad internacional, el desarme de Hamás y la reconstrucción del territorio devastado por la guerra.

Una contribución de 1.000 millones de dólares asegura la membresía permanente en la junta, con el dinero destinado a reconstruir Gaza, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato sobre la carta ya que no se le permitió hablar públicamente sobre los detalles de la junta, que no se ha hecho pública. Un nombramiento de tres años no tiene requisito de contribución.

Pero los detalles de cómo funcionará esto también siguen siendo confusos. El primer ministro británico Keir Starmer afirmó el lunes que el Reino Unido está hablando con aliados sobre la Junta de Paz. Aunque el Reino Unido no ha dicho si Starmer ha sido formalmente invitado, expresó que es necesario proceder con la segunda fase del plan para Gaza y que su país ha "indicado disposición para desempeñar nuestro papel, y lo haremos".

Administración de Gaza

El principal diplomático de Egipto se reunió el lunes con el líder del recién nombrado comité de tecnócratas palestinos que administrará los asuntos cotidianos de Gaza durante la segunda fase del plan de paz.

El ministro de Relaciones Exteriores, Bader Abdelatty, se reunió con Ali Shaath, un ingeniero palestino y exfuncionario de la Autoridad Palestina quien fue nombrado la semana pasada como comisionado jefe del Comité Nacional para la Administración de Gaza.

Abdelatty expresó el "completo apoyo" del gobierno egipcio al comité y afirmó su papel en la administración de los asuntos diarios de Gaza hasta que la Autoridad Palestina asuma el control del territorio, dijo un comunicado del ministerio egipcio tras la reunión.

También subrayó "la importancia de preservar la unidad de los territorios palestinos, asegurando la continuidad geográfica y administrativa entre la Franja de Gaza y Cisjordania".

La situación humanitaria en Gaza sigue siendo frágil

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU manifestó el lunes que ha "ampliado significativamente" sus operaciones en Gaza 100 días después de la tregua, alcanzando a más de un millón de personas cada mes con comidas calientes, paquetes de pan y paquetes de alimentos. Pero advirtió que la situación sigue siendo "extremadamente frágil" incluso cuando se han logrado avances críticos en la lucha contra la hambruna.

Señaló que se ha prevenido la malnutrición para 200.000 mujeres embarazadas y lactantes, así como para niños menores de 5 años, mientras que los refrigerios escolares están llegando a 235.000 niños en 250 escuelas temporales.

Aún así, el análisis más reciente de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en diciembre indica que el 77% de la población enfrenta inseguridad alimentaria a nivel de crisis, con más de 100.000 personas experimentando niveles catastróficos de hambre.

El PMA destacó que el acceso a alimentos nutritivos como frutas frescas, verduras y lácteos es limitado, y la mayoría de las familias aún no pueden comprar productos comerciales que ingresan a Gaza.

Fuerzas israelíes se desplazan a Hebrón

Fuerzas israelíes lanzaron lo que llamaron un operativo en la ciudad de Hebrón en Cisjordania para desmantelar "infraestructura terrorista, eliminar la posesión ilegal de armas y fortalecer la seguridad".

El ejército israelí informó el lunes que la operación está prevista a durar varios días. Vehículos blindados israelíes y soldados patrullaron las calles de la ciudad y colocaron barreras donde se estaban llevando a cabo operaciones.

El alcalde de Hebrón, Khaled Dudin, denunció que las fuerzas israelíes entraron al área de 80.000 habitantes solo porque obstruye la construcción de más asentamientos israelíes.

Cisjordania ha visto un aumento en la actividad militar israelí desde el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel que desencadenó la guerra en Gaza.

Tres palestinos muertos

Fuerzas israelíes mataron el lunes a tres palestinos, incluido un adolescente, en el sur de Gaza, declararon las autoridades hospitalarias.

Dos hombres cruzaron a áreas controladas por Israel al este de Jan Yunis antes de ser abatidos, mientras que Hussein Tawfiq Abu Sabalah, de 17 años, murió abatido en el área de Muwasi de Rafah, según el hospital Nasser. No estaba claro si el adolescente había cruzado o se acercó al área controlada por Israel.

Más de 460 personas han caído por fuego israelí y sus cuerpos llevados a hospitales desde que la tregua entró en vigor hace poco más de tres meses, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ministerio, que forma parte del gobierno liderado por Hamás, mantiene registros detallados de bajas que son considerados generalmente confiables por agencias de la ONU y expertos independientes.

___________________________________

Contribuyeron a esta nota los corresponsales Jill Lawless en Londres, Vladimir Isachenkov en Moscú y Grant Peck en Bangkok.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP