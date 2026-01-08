americateve

Más estadounidenses solicitan beneficios por desempleo pero cifra sigue baja

WASHINGTON (AP) — Las solicitudes de beneficios por desempleo en Estados Unidos aumentaron en la última semana de 2025, pero se mantienen históricamente bajas, a pesar de las señales de que el mercado laboral se está debilitando.

El número de estadounidenses que presentaron solicitudes de desempleo para la semana que terminó el tres de enero aumentó en 8.000, alcanzando los 208.000, frente a los 200.000 de la semana anterior, informó el jueves el Departamento de Trabajo. La cifra estuvo en línea con lo que los analistas encuestados por la firma de datos FactSet esperaban.

Las solicitudes de ayuda por desempleo se consideran un indicador de los despidos y son un indicador casi en tiempo real de la salud del mercado laboral.

El promedio de solicitudes de cuatro semanas, que suaviza parte de la volatilidad de semana a semana, cayó en 7.250, situándose en 211.750.

El número total de estadounidenses que presentaron solicitudes de beneficios por desempleo para la semana anterior que terminó el 27 de diciembre aumentó en 56.000, alcanzando los 1,91 millones, informó el gobierno.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos Made in USA con dinero del nuevo acuerdo petrolero

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

