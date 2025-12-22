Más de 34 años de cárcel para cada uno de 11 militares acusados desaparición de 4 menores en Ecuador

Un tribunal penal dispuso además que los sentenciados paguen una multa simbólica de 10.000 dólares a la familia de cada víctima, que piden disculpas públicas, una ceremonia de desagravio “reconociendo la responsabilidad del Estado y la institución militar” y la capacitación en derechos humanos de los militares condenados. La justicia absolvió a uno de los procesados.
El ocho de diciembre de 2024, los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos, Saúl Arboleda, de 14, y Steven Medina, de 11, desaparecieron luego de jugar al fútbol en un barrio del sur de la ciudad portuaria de Guayaquil. Videos develaron que dos patrullas militares los detuvieron alegando una supuesta alerta de robo.
Luego de varios días desaparecidos, los restos calcinados de los menores fueron hallados cerca de una base militar.