Más de 34 años de cárcel para cada uno de 11 militares acusados desaparición de 4 menores en Ecuador

QUITO (AP) — La justicia de Ecuador sentenció el lunes a 34 años y ocho meses de prisión a cada uno de los 11 militares acusados de ser los autores directos de la desaparición forzada y muerte de cuatro menores un año atrás, mientras que condenó a dos años y medio de cárcel a otros cinco que cooperaron con la fiscalía en la investigación del hecho.