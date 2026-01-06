americateve

Más de 300 personas huyen de enfrentamientos en zona fronteriza del Catatumbo en Colombia

BOGOTÁ (AP) — Más de 300 personas han huido de la volátil región del Catatumbo en Colombia para escapar de los enfrentamientos entre grupos rebeldes, y han buscado refugio en Cúcuta, una ciudad cerca de la frontera con Venezuela que ya se preparaba para una posible afluencia de refugiados.

En un mensaje publicado en X la noche del lunes, la Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, afirmó que las personas desplazadas provienen de Tibú y El Tarra, dos municipios donde estallaron enfrentamientos entre grupos rebeldes en diciembre.

El gobierno de Colombia desplegó tanques y tropas en Cúcuta el sábado, tras la incursión de Estados Unidos en la vecina Venezuela que llevó a la captura del presidente Nicolás Maduro.

Durante años, los narcotraficantes y grupos rebeldes han luchado por el control de la región del Catatumbo, una de las principales áreas productoras de coca de Colombia.

“Nuevamente hacemos un llamado a los grupos armados para que cesen de inmediato los combates y dejen a la población civil fuera del conflicto”, escribió Marín.

El año pasado, más de 56.000 personas fueron desplazadas del Catatumbo, una extensa región que se extiende a lo largo de la frontera con Venezuela, y al menos 80 fueron asesinadas, mientras el Ejército de Liberación Nacional libraba una ofensiva contra un grupo rival conocido como las FARC-EMC.

La crisis humanitaria llevó al gobierno de Colombia a suspender las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, que comenzaron en 2022.

Autoridades colombianas han dicho que el país se prepara para una posible ola de refugiados venezolanos, aunque eso no se ha materializado hasta ahora, ya que la situación en Venezuela parece haberse estabilizado, tras la investidura de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, como mandataria interina.

Gloria Arriero, directora de Migración Colombia, expresó el martes que el tráfico peatonal a lo largo de la frontera no ha cambiado significativamente desde el ataque a Venezuela, y que aproximadamente 60.000 personas entran y salen de Cúcuta cada día.

Manifestó en una conferencia de prensa que existe tranquilidad porque el flujo de personas no ha aumentado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

