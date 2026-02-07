Más de 300 detenidos en Grecia tras ataque a policía antimotines cerca de universidad

Compartir en:









La policía griega informó que grupos itinerantes de encapuchados emergieron del campus de la Universidad Aristóteles de Tesalónica en las primeras horas del sábado para atacar a un escuadrón de la policía antidisturbios. La unidad suele desplegarse a cierta distancia del campus para sofocar cualquier disturbio después de las fiestas nocturnas que tienen lugar en los terrenos universitarios.

La policía dijo que las 313 personas fueron liberadas sin ser acusadas.

Tales ataques contra la policía antidisturbios cerca del campus universitario no son infrecuentes, pero es la primera vez que tantas personas son detenidas después de un enfrentamiento de este tipo durante el cual se utilizó un número inusualmente alto de bombas incendiarias.

La policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para repeler a los atacantes. Un policía fue llevado a un hospital militar por quemaduras en la cara y la pierna, mientras que un civil de 21 años fue tratado por problemas respiratorios, según la policía.

La universidad afirmó en un comunicado que "extremistas" fuera del campus, en conjunto con algunas personas desde dentro de los terrenos universitarios, habían cometido los ataques. Indicó que se está llevando a cabo una investigación para determinar si algún estudiante participó. Añadió que no se había otorgado permiso para que se llevara a cabo ninguna fiesta en los terrenos universitarios.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP