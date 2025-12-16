Más de 17 millones de personas en Afganistán enfrentan crisis de hambre, dicen agencias

Compartir en:









Una multitud abandona el estadio tras una ejecución pública en Khost, Afganistán, el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Saifullah Zahir) AP

El número en riesgo es aproximadamente tres millones más que hace un año.

Problemas económicos, sequías recurrentes, disminución de la ayuda internacional y un influjo de afganos que regresan desde países como Irán y Pakistán han agotado los recursos y añadido presión a la seguridad alimentaria, informa la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, conocida como IPC, que rastrea las crisis de hambre.

"Lo que nos dice el IPC es que más de 17 millones de personas en Afganistán enfrentan inseguridad alimentaria aguda. Eso es tres millones más que el año pasado", declaró Jean-Martin Bauer, director de seguridad alimentaria del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, a los periodistas en Ginebra.

"Hay casi cuatro millones de niños en situación de desnutrición aguda", afirmó por video desde Roma. "Aproximadamente un millón están sufren desnutrición aguda y grave, y esos son niños que realmente requieren tratamiento hospitalario".

La asistencia alimentaria en Afganistán está llegando solo al 2,7% de la población, dice el informe del IPC, exacerbado por una economía débil, alto desempleo y menores flujos de remesas desde el extranjero, ya que más de 2,5 millones de personas regresaron de Irán y Pakistán este año.

Más de 17 millones de personas, o más de un tercio de la población, enfrentarán crisis de inseguridad alimentaria en el período de cuatro meses hasta marzo de 2026, según el informe. De ellos, 4,7 millones podrían enfrentar inseguridad alimentaria a nivel de emergencia.

Se espera una mejora para la temporada de cosecha de primavera que comienza en abril, proyectó el IPC. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP