Más de 100 positivos a COVID en boda en frontera México-EEUU

La celebración del matrimonio de un actor mexicano de telenovelas, Armando Torrea, con la hija de un empresario tuvo lugar el 3 de octubre en un domicilio particular de Mexicali donde no se llevaron a cabo protocolos higiénicos ni filtros de salud. Además, no contaba con los permisos necesarios dada la afluencia de personas en plena pandemia, indicó el lunes el secretario de Salud de Baja California, Alonso Oscar Pérez Rico.

El funcionario había dicho unos días antes en una entrevista con medios locales que “poquito más de cien personas” habían dado positivo.

Las autoridades del estado confirmaron el lunes que no se tomó ninguna precaución durante la celebración y ya investigan si alguno de los invitados sabía que que estaba enfermo y aún así asistió, lo que podría conllevar un delito contra la salud, recordó Pérez Rico.

En las imágenes de la boda divulgadas por medios locales puede verse a los invitados bailando y divirtiéndose sin cubrebocas y sin distanciamiento.

El estado fronterizo de Baja California ha registrado más de 21.800 contagiados confirmados desde el inicio de la pandemia, de los cuales casi la mitad, más de 10.200 se han dado en el municipio de Mexicali, la principal ciudad del estado detrás de Tijuana.

Con el país acercándose poco a poco al millón de contagiados y al menos 86.300 muertos por COVID-19, las autoridades federales han alertado del peligro de un incremento de contagios en esta temporada, no sólo porque es la época de otras enfermedades respiratorias, sino por la sucesión de fiestas populares: Halloween y el Día de Muertos en poco más de una semana, la peregrinación de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre y luego las tradicionales celebraciones navideñas.

Hugo López-Gatell, vocero del gobierno federal para la pandemia, alertó el martes del “alto riesgo” que suponen este tipo de celebraciones, como el acudir el Día de Muertos a los panteones, y aunque recomendó evitar este tipo de actos, dejó en manos de las autoridades locales la adopción de cualquier tipo de medidas para evitar las aglomeraciones. En algunos puntos del país ya anunciaron que se cerrarían los panteones.

Con respecto a la peregrinación del 12 de diciembre para honrar a la patrona de América Latina, la más multitudinaria entre los católicos y que congrega a millones de personas en la Ciudad de México, López-Gatell dijo que las autoridades sanitarias ya están en contacto con la Secretaría de Gobernación y la Conferencia Episcopal Mexicana para que se modifique la “modalidad de peregrinación”, aunque dijo que todavía no había ninguna decisión al respecto.