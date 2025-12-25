americateve

Más de 100 detenidos en Turquía por saspecha de nexos con Estado Islámico

ESTAMBUL (AP) — La policía turca realizó redadas simultáneas el jueves en 124 ubicaciones y detuvo a más de un centenar de presuntos miembros del grupo Estado Islámico que supuestamente planeaban ataques contra celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La Fiscalía de Estambul afirmó en un comunicado que las autoridades recibieron información de que la organización extremista había emitido un llamado a la acción, particularmente contra no musulmanes, durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

La oficina emitió órdenes de arresto para 137 sospechosos, de los cuales 115 fueron detenidos. Durante las redadas, los agentes también incautaron muchas armas de fuego, cartuchos y documentos organizativos.

La operación antiterrorista aún está en curso.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

