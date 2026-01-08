americateve

Marshon Lattimore, cornerback de Commanders, arrestado cerca de Cleveland por cargos de armas

LAKEWOOD, Ohio, EE.UU. (AP) — Marshon Lattimore, esquinero de los Commanders de Washington, fue arrestado fuera de su natal Cleveland el miércoles, poco después de que un automóvil en el que era pasajero fue detenido en un control de tráfico.

ARCHIVO - Marshon Lattimore, cornerback de los Commanders de Washington, vuelve al vestuario antes de un partido ante los Chargers de Los Ángeles, el 5 de octubre de 2025 (AP Foto/Kyusung Gong, archivo)
ARCHIVO - Marshon Lattimore, cornerback de los Commanders de Washington, vuelve al vestuario antes de un partido ante los Chargers de Los Ángeles, el 5 de octubre de 2025 (AP Foto/Kyusung Gong, archivo) AP

La policía de Lakewood, un suburbio al oeste de la ciudad, informó que sus agentes arrestaron al jugador de la NFL alrededor de las 6:15 de la tarde (2315 GMT). Fue acusado de portar armas ocultas y de manejar inadecuadamente armas de fuego en un vehículo motorizado.

Un portavoz de los Commanders dijo que el equipo estaba al tanto del arresto y estaba recopilando más información: "Hemos informado a la Oficina de la Liga de la NFL y no tenemos más comentarios en este momento".

Según la policía, un agente detuvo el vehículo por llevar matrículas vencidas y por otras infracciones de tráfico. Durante la parada, Lattimore, de 29 años, no habría informado al policía cuando se le indicó que había un arma de fuego dentro del vehículo.

Lattimore fue fichado y permaneció brevemente en la cárcel antes de ser liberado sin fianza.

En 2021, Lattimore, quien jugaba entonces con los Saints de Nueva Orleans, estuvo involucrado en un incidente similar: se le detuvo en Cleveland durante una parada de tráfico bajo sospecha de poseer una pistola cargada que habría sido robada. Los documentos judiciales muestran que luego se declaró culpable del cargo menor de portar un arma oculta y recibió una sentencia suspendida y un año de libertad condicional.

El último arresto se produce tras una campaña en que Lattimore enfrentó una serie de desafíos en el campo con los Commanders, a quienes se incorporó tras un canje pactado con los Saints en noviembre de 2024.

En su momento, el acuerdo fue elogiado por el gerente general de Washington, Adam Peters. Después de todo, Lattimore había sido seleccionado cuatro veces para el Pro Bowl y era considerado un esquinero de alto nivel que podía cubrir una necesidad real.

Pero resultó que sólo estuvo lo suficientemente saludable para aparecer en dos partidos de la temporada regular durante esta última campaña.

Su desempeño fue inestable esta temporada hasta que se perdió la segunda mitad del calendario después de ingresar a la lista de lesionados en noviembre con un desgarro del ligamento cruzado anterior en su rodilla.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

