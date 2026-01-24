Marsella vence a Lens y lucha por el título de la Ligue 1 mientras Mónaco empata a cero

Ethan Nwaneri, del Marsella, celebra mientras su compañero Amine Gouiri anota el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Ligue 1 de Francia entre el Marsella y el Lens en Marsella, Francia, el sábado 24 de enero de 2026. (AP Photo/Philippe Magoni) AP

La victoria del Marsella puso fin a la racha de diez victorias consecutivas del Lens en todas las competiciones y evitó que el equipo del norte recuperara el primer puesto del Paris Saint-Germain.

El Marsella, en tercer lugar, se colocó a cinco puntos del Lens y se mantuvo a siete del PSG antes de su enfrentamiento en el Parc des Princes el 8 de febrero.

Un día después de unirse cedido del líder de la Liga Premier, el Arsenal, Nwaneri, de 18 años, tardó solo 13 minutos en marcar. La forma en que el extremo anotó el gol validó la decisión del entrenador del Marsella, Roberto De Zerbi, de ponerlo directamente en el once inicial.

Recogiendo el balón en el centro del campo, Nwaneri pasó sin esfuerzo a un jugador al cortar hacia la izquierda, y luego curvó tranquilamente un tiro preciso desde 20 metros hacia la esquina inferior. Nwaneri se convirtió en el jugador más joven en la historia de la Liga Premier con 15 años y 181 días al debutar con el Arsenal en septiembre de 2022. La temporada pasada, anotó nueve goles para los Gunners en 37 partidos en total.

Su gol puso el marcador 2-0 en un vibrante Stade Velodrome después de que Amine Gouiri anotara en el tercer minuto, intercambiando pases con el brasileño Igor Paixão antes de elevar el balón por encima de la cabeza del portero.

El extremo de Estados Unidos, Tim Weah, asistió el segundo gol de Gouiri con un centro de primera desde la derecha en el minuto 75, mientras que el total de goles del Marsella, el más alto de la liga, alcanzó los 44 en 19 partidos.

Rayan Fofana anotó un gol tardío, pero el extremo francés Florian Thauvin fue ineficaz para el Lens contra el club donde anotó 86 goles en dos etapas.

Mónaco empata

El Mónaco mantuvo invicta su portería pero no pudo marcar en un empate 0-0 ante Le Havre.

El Mónaco, en mitad de tabla, perdió siete de los últimos ocho partidos de liga, y fue goleado 6-1 ante el Real Madrid en la Liga de Campeones el martes. Los Ultras del club han dejado de animar a los jugadores durante los partidos y quieren que el director ejecutivo Thiago Scuro se marche en medio de preocupaciones reportadas sobre los fichajes del verano pasado y la preparación física.

El rendimiento fue más disciplinado esta vez, pero los problemas de lesiones del Mónaco aumentaron.

El defensa central Wout Faes, que acaba de unirse cedido del Leicester como reemplazo de Mohammed Salisu, se retiró cojeando con una lesión en el tobillo izquierdo en el minuto 29. Fue reemplazado por el exdefensor del Tottenham y Bayern Múnich, Eric Dier, quien se lesionó y fue reemplazado por Jordan Teze en el minuto 70.

Lorient gana de nuevo

El Lorient siguió la victoria del viernes pasado por 3-1 en Mónaco con una victoria por 2-0 en Rennes en el derbi de Bretaña.

El centrocampista Jean-Victor Makengo anotó después de tres minutos con un disparo bajo y el delantero Pablo Pagis cerró el marcador con un remate a corta distancia acercándose al final.

El PSG necesitó un gol tardío para raspar una victoria por 1-0 en el luchador Auxerre el viernes.

___

