Marsella vence 3-0 a Rennes y avanza a los cuartos de final de la Copa de Francia

MARSELLA, Francia (AP) — Marsella evitó caer en crisis al derrotar a Rennes 3-0 el martes para avanzar a los cuartos de final de la Copa de Francia.

El club del sur no tenía margen de error después de salir de la Liga de Campeones la semana pasada con una derrota de 3-0 ante el Club Brugge. Fue una derrota embarazosa que fue seguida por un empate 2-2 en el Paris FC en la Ligue 1 el sábado, después de que los jugadores de Roberto De Zerbi desperdiciaran una ventaja de dos goles.

Marsella necesitó solo dos minutos para romper el empate contra Rennes cuando Amine Gouiri anotó desde cerca contra su antiguo club, después de un excelente trabajo de Timothy Weah para recuperar el balón en el área.

Gouiri luego se convirtió en asistente para preparar a Mason Greenwood en el minuto 46, con Pierre-Emerick Aubameyang sellando la victoria en el contragolpe a siete minutos del final.

Reims también avanzó a los cuartos de final con una victoria de 3-0 sobre Le Mans.

La derrota de Marsella por 3-0 en el Club Brugge el miércoles, junto con el notable gol en tiempo de descuento de Benfica contra el Real Madrid, envió al equipo de De Zerbi al puesto 25 en la tabla de la Liga de Campeones y fuera de la competición.

Marsella, que ganó la Liga de Campeones en 1993, es tercero en la liga francesa, nueve puntos detrás del líder Paris-Saint-Germain. Los rivales se enfrentarán este fin de semana en París en "Le Classique".

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

