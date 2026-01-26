Marruecos y Senegal prometen mantener amistad y fortalecer comercio tras tensiones en Copa Africana

Sadio Mané alza el trofeo al celebrar con sus compañeros tras la consagración de Senegal como campeones de la Copa Africana de Naciones tras la victoria en la final ante Marruecos, el domingo 18 de enero de 2026, en Rabat. (AP Foto/Youssef Loulidi) AP

Los primeros ministros de Marruecos y Senegal firmaron 17 acuerdos en Rabat, la capital marroquí, para aumentar las inversiones en sectores como la agricultura, la infraestructura, la pesca y la minería.

Las firmas se produjeron una semana después de la caótica final de la Copa Africana de Naciones entre los dos países, en la que los jugadores senegaleses abandonaron el campo en protesta por un penal en su contra y los aficionados intentaron invadir el campo. Grupos de derechos en Marruecos describieron un aumento en el discurso de odio tras el partido, que Senegal ganó 1-0.

“Esos excesos deben entenderse como arrebatos emocionales producidos por el fervor y no como divisiones políticas o culturales”, dijo el primer ministro senegalés, Ousmane Sonko, afirmó en la apertura de una comisión conjunta marroquí-senegalesa en Rabat.

Para Senegal, una nación de África Occidental con una gran deuda, Marruecos es un inversor africano líder. Senegal busca atraer inversión del extranjero, y Marruecos ha invertido cientos de millones de dólares en los sectores bancario, energético y agrícola de Senegal. Marruecos también alberga a una gran comunidad senegalesa.

Para Marruecos, Senegal es un destino clave de exportación. Marruecos envió más de 200 millones de dólares en bienes a Senegal en 2024 y ha buscado expandir su presencia económica y diplomática en toda África como parte de una estrategia más amplia para fortalecer su influencia continental. El reino norteafricano también es hogar de la influyente orden sufí Tijaniyya, cuyos seguidores incluyen a un gran número de discípulos senegaleses.

El primer ministro marroquí, Aziz Akhannouch, dijo que la relación entre Marruecos y Senegal se basa en "fundamentos sólidos". Añadió que los dos países permanecen "fieles al espíritu de hermandad, solidaridad y respeto".

FUENTE: AP