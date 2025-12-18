Marruecos vence a Jordania por 3-2 en tiempo extra y gana el título de la Copa Árabe

Compartir en:









Los jugadores de Marruecos festejan tras conquistar la Copa Árabe con un triunfo en la final ante Jordania, el jueves 18 de diciembre de 2025 en Lusail, Qatar (AP Foto/Hussein Sayed)

Hamed Allah marcó el gol del empate a los 88 minutos del duelo en el Estadio Lusail y consiguió luego el tanto de la victoria a los 100 para darle a Marruecos un trofeo de cara a la Copa Africana de Naciones.

Oussama Tannane había puesto a Marruecos por delante con un notable disparo desde detrás de la línea central cuando habían transcurrido menos de cuatro minutos de la final.

El cabezazo de Ali Olwan a los 48 igualó el juego a 1-1, y su penal puso a Jordania arriba a los 68.

