Marlins cierran acuerdo de 13 millones y uno año con el relevista Pete Fairbanks

MIAMI (AP) — Los Marlins de Miami llegaron el domingo a un acuerdo de un año por 13 millones con el relevista derecho Pete Fairbanks.

ARCHIVO — Pete Fairbanks, de los Rays de Tampa Bay, durante la séptima entrada de un juego de béisbol contra los Indios de Cleveland, el domingo 1 de septiembre de 2019, en St. Petersburg, Florida. (AP Photo/Chris OMeara, Archivo)
ARCHIVO — Pete Fairbanks, de los Rays de Tampa Bay, durante la séptima entrada de un juego de béisbol contra los Indios de Cleveland, el domingo 1 de septiembre de 2019, en St. Petersburg, Florida. (AP Photo/Chris O'Meara, Archivo) AP

Recibe un bono por firmar de un millón, un salario de 12 millones y la oportunidad de ganar un millón en bonos por rendimiento por apariciones: 100,000 por 30, 200,000 por 40, 300,000 por 50 y 400,000 por 60. Si es traspasado, recibiría un bono único de asignación de 500,000 del equipo adquirente.

El jugador de 32 años hizo un récord personal de 61 apariciones con Tampa Bay la temporada pasada, con un récord de 4-5 y una efectividad de 2.83. Estableció un récord personal con 27 salvamentos en 32 oportunidades, mientras permitía siete jonrones y 45 hits en 60 1/3 entradas.

Fairbanks también terminó la temporada pasada clasificado tercero entre los relevistas de la Liga Americana en juegos finalizados (48) y séptimo en salvamentos.

Pasó las últimas siete temporadas con los Rays y tuvo un récord de 20-22 con una efectividad de 2.98. Registró 96 bases por bolas y 317 ponches en 267 apariciones. Hizo 12 apariciones en postemporada con los Rays, incluidas nueve durante la aparición del club en la Serie Mundial en 2020.

Los Rays declinaron una opción de 11 millones sobre Fairbanks el mes pasado, permitiendo que su cerrador se convirtiera en agente libre. Fairbanks recibió un pago de rescisión de un millón.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

