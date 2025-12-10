americateve

Marli Salmon, defensa de 16 años, debuta en la Champions con el Arsenal

Marli Salmon se convirtió en el sexto jugador más joven en participar en la Liga de Campeones al ingresar como suplente en las postrimerías del partido del miércoles, que el Arsenal ganó en la cancha de Brujas por una goleada de 3-0.

Salmon tiene 16 años y 103 días y entró por Ben White en el Jan Breydelstadion.

“Sabíamos que en algún momento teníamos que usarlo”, dijo el entrenador español de los Gunners, Mikel Arteta. “Es muy joven, todavía tiene 16 años, y está jugando en la Liga de Campeones”.

Sin embargo, Salmon ni siquiera es el jugador más joven que Arsenal ha alineado esta temporada.

Esa distinción pertenece a Max Dowman, quien tenía 15 años y 308 días el mes pasado, cuando ingresó como suplente en la segunda mitad contra Slavia Praga.

Según la UEFA, Salmon es el tercer jugador de 16 años o menos que Arsenal ha alineado en la Liga de Campeones después de Dowman y el excentrocampista Jack Wilshere.

“Por eso ponemos tanto trabajo y todos en la academia ponen tanto entusiasmo y esfuerzo", recalcó Arteta. "Y durante mucho tiempo, tienes que preparar esos talentos. Así que gracias a ellos, porque cuando los necesitamos, están ahí, están listos para rendir”.

Dowman es el jugador más joven en jugar en la máxima competición de clubes de fútbol europeo, arrebatando ese récord a Youssoufa Moukoko, quien tenía 16 años y 18 días en 2020, cuando apareció con Borussia Dortmund.

La superestrella del Barcelona, Lamine Yamal, es el tercero más joven, habiendo debutado en la competición a la edad de 16 años y 68 días en 2023.

Con el número 89, Salmon es descrito por Arsenal como un talentoso defensa central con buen manejo del balón. Se unió por primera vez a la academia del club jugando para el equipo Sub11.

Su primera aparición en la Liga de Campeones llegó antes de que incluso haya jugado un partido de liga o copa doméstica por el Arsenal. Jugó para los Sub21 en el Trofeo de la Liga de Fútbol en septiembre.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

Avioneta se estrella en Sancti Spíritus y destruye parte de unas oficinas: falla en los frenos habría provocado el impacto

Se apaga "La Grande": Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

