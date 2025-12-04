Markkanen anota 30 y Jazz domina el último cuarto para vencer a Nets por 123-110

Compartir en:









Lauri Markkanen, del Jazz de Utah, realiza una clavada en el duelo ante los Nets de Brooklyn, el jueves 4 de diciembre de 2025 (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

El Jazz superó a los Nets por 42-20 en el último cuarto después de haber estado 15 puntos abajo en la primera mitad. Markkanen y George casi superaron a los Nets por sí solos, combinándose para 18 puntos.

Kyle Filipowski anotó 15 puntos y Walter Clayton Jr. añadió 13 desde el banquillo por Utah, que atinó 14 de 22 disparos (63,6%) en el cuarto periodo.

Noah Clowney anotó 29 puntos y Ziaire Williams sumó 23 desde el banquillo por los Nets, quienes vieron interrumpida su racha de dos victorias consecutivas.

Con el duelo empatado a 98 con 6:29 minutos restantes, George encestó dos triples consecutivos. Williams respondió con otro enceste de tres puntos que puso el marcador 104-101.

En la posesión siguiente, Tyrese Martin perdió el balón tras pisar fuera de la cancha y Bryce Sensabaugh fue objeto de falta en un intento de triple, convirtiendo dos tiros libres para extender la ventaja a 106-101.

Filipowski conectó luego otro triple y Markkanen siguió con uno propio después de la bandeja de Clowney con 3:39 por jugar para poner el marcador 112-103.

FUENTE: AP