americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Markkanen anota 30 y Jazz domina el último cuarto para vencer a Nets por 123-110

SALT LAKE CITY (AP) — Lauri Markkanen anotó 30 puntos, Keyonte George sumó 29 y el Jazz de Utah se valió de un enorme último cuarto para derrotar el jueves 123-110 a los Nets de Brooklyn.

Lauri Markkanen, del Jazz de Utah, realiza una clavada en el duelo ante los Nets de Brooklyn, el jueves 4 de diciembre de 2025 (AP Foto/Yuki Iwamura)
Lauri Markkanen, del Jazz de Utah, realiza una clavada en el duelo ante los Nets de Brooklyn, el jueves 4 de diciembre de 2025 (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

El Jazz superó a los Nets por 42-20 en el último cuarto después de haber estado 15 puntos abajo en la primera mitad. Markkanen y George casi superaron a los Nets por sí solos, combinándose para 18 puntos.

Kyle Filipowski anotó 15 puntos y Walter Clayton Jr. añadió 13 desde el banquillo por Utah, que atinó 14 de 22 disparos (63,6%) en el cuarto periodo.

Noah Clowney anotó 29 puntos y Ziaire Williams sumó 23 desde el banquillo por los Nets, quienes vieron interrumpida su racha de dos victorias consecutivas.

Con el duelo empatado a 98 con 6:29 minutos restantes, George encestó dos triples consecutivos. Williams respondió con otro enceste de tres puntos que puso el marcador 104-101.

En la posesión siguiente, Tyrese Martin perdió el balón tras pisar fuera de la cancha y Bryce Sensabaugh fue objeto de falta en un intento de triple, convirtiendo dos tiros libres para extender la ventaja a 106-101.

Filipowski conectó luego otro triple y Markkanen siguió con uno propio después de la bandeja de Clowney con 3:39 por jugar para poner el marcador 112-103.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Una fila de compradores a la entrada de Macys en Nueva York el 28 de noviembre del 2025. (Angelina Katsanis/AFP)

Macy's registra sorprendente ganancia y ventas más fuertes en tres años

El sello del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington el 18 de noviembre del 2022. (AP foto/Andrew Harnik)

Ciudadano afgano en Texas acusado de hacer amenazas por TikTok

ARCHIVO - El jefe de marketing Prada Group Lorenzo Bertelli asiste a la presentación de un traje espacial diseñado por Axiom y Prada que utilizará la NASA a partir de 2026, en Milán, Italia, el miércoles 16 de octubre de 2024. (AP Foto/Antonio Calanni, Archivo)

El grupo Prada anuncia la compra de su rival Versace por casi 1.400 millones de dólares

Destacados del día

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

Detenido un sospechoso de intento de ataque con bombas la víspera del asalto al Capitolio

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

CUBA: Guardafronteras interceptan lancha procedente de México en Pinar del Río: dos cubanos detenidos por tentativa de salida ilegal

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

Cuatro cubanos arrestados en Florida por cazar en propiedad privada: dos fueron reportados a ICE

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, en la Casa Blanca en Washington el 2 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Legisladores escucharán a almirante de la Marina de EEUU sobre ataque a embarcación

Al menos 14 turistas rusos contraen chikungunya en Cuba y la embajada recomienda viajar con precaución

Al menos 14 turistas rusos contraen chikungunya en Cuba y la embajada recomienda viajar con precaución

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter