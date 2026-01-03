americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Mario Cristobal minimiza expectativas de Miami mientras se prepara para el Fiesta Bowl

CORAL GABLES, Florida, EE.UU. (AP) — Mario Cristobal no quiere escuchar nada del incesante "The U Is Back".

El entrenador de Miami Mario Cristobal sostiene el trofeo Field Scovell tras ganar el Cotton Bowl, los cuartos de final del fútbol colegial, ante Ohio State, el miércoles 31 de diciembre del 2025. (AP Foto/Gareth Patterson)
El entrenador de Miami Mario Cristobal sostiene el trofeo Field Scovell tras ganar el Cotton Bowl, los cuartos de final del fútbol colegial, ante Ohio State, el miércoles 31 de diciembre del 2025. (AP Foto/Gareth Patterson) AP

Sí, los Miami Hurricanes están en las semifinales del playoff colegial después de que se les diera casi ninguna oportunidad de entrar en el grupo de 12 equipos tras un par de derrotas a mitad de temporada. Sí, han igualado un récord escolar con 12 victorias. Sí, están a dos victorias de lo que sería su primer campeonato nacional desde la temporada 2001, y a una victoria de una aparición en el juego por el título que, casualmente, se llevaría a cabo en su propio campo.

Cristobal no quiere escucharlo. Ninguna de esas palabras le importa en este momento. El sábado fue solo otro día en Coral Gables, lo cual es consistente con lo que ha estado predicando desde que regresó a su alma mater hace cuatro temporadas. Miami (12-2, No. 10 CFP) enfrenta a Mississippi (13-1, No. 6 CFP) en el Fiesta Bowl el jueves por la noche en Glendale, Arizona.

“No hay realmente distracciones. Tú creas tus propias distracciones”, dijo Cristobal el sábado. “Y creo que la mentalidad. Creo que todo eso ha mejorado de manera dramática”.

“Lo martillamos todos los días y hasta ahora, sentimos que estamos obteniendo un resultado bastante bueno. Pero te subes a ello, y te mantienes en ello. Creo que si te apartas por un segundo, vas a dejar una ventana abierta y vas a dejar entrar una rata”.

Ah, la rata.

Se refiere al veneno de rata, un término que su antiguo jefe — el exentrenador de Alabama Nick Saban — usaba a veces en los últimos años de su carrera como entrenador. El veneno de rata, en el lenguaje de Saban, es lo que es perjudicial para los equipos que comienzan a creer en su propia publicidad y pierden el enfoque en lo que pueden controlar, como trabajar lo más duro posible cada día.

Y cada entrenador que queda en la carrera por este título de CFP sabe exactamente a qué se refiere Cristobal, ya que todos trabajaron para Saban. Cristobal fue parte de su personal en Alabama de 2013 a 2016. El entrenador de Ole Miss, Pete Golding, estuvo con Saban durante cinco temporadas, de 2018 a 2022. El entrenador de Oregon, Dan Lanning, fue asistente de posgrado en el personal de Saban en 2015. Y el entrenador de Indiana, Curt Cignetti, trabajó bajo Saban desde 2007 hasta 2011.

Los cuatro entrenadores dejaron Alabama con al menos un título nacional con los Crimson Tide. Ahora tienen la oportunidad de ganar el propio.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una transición segura tras la captura de Maduro

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una "transición segura" tras la captura de Maduro

🚨 La primera imagen de Nicolás Maduro esposado: Trump difunde foto y afirma que fue capturado

🚨 La primera imagen de Nicolás Maduro esposado: Trump difunde foto y afirma que fue capturado

De izquierda a derecha, los venezolanos David Núñez, Lisbeth García y Víctor Giménez se reúnen fuera del restaurante El Arepazo con un cartel de la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado en las celebraciones por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en Doral, Florida, el sábado 3 de enero de 2026. (AP Foto/Vanessa Alvarez)

Venezolanos del sur de Florida celebran caída de Maduro

Nicolas Maduro ha sido capturado y sacado del país tras un ataque a gran escala de EEUU en Venezuela

Nicolas Maduro ha sido capturado y sacado del país tras un "ataque a gran escala" de EEUU en Venezuela

🚨 ALERTA MÁXIMA: Reportan bombardeos de EEUU. contra bases militares en varios puntos de Venezuela
ALARMA

🚨 ALERTA MÁXIMA: Reportan bombardeos de EEUU. contra bases militares en varios puntos de Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter