Marineros avistan una rotación completa al atar a Castillo

Cuando la respuesta fue afirmativa al mismo tiempo que los Marineros estaban por sellar el cuantioso acuerdo con Julio Rodríguez, el favorito para llevarse el premio al Novato del Año de la Liga Americana, los ejecutivos de Seattle no titubearon.

Rodríguez pactó el suyo el mes pasado al firmar un contrato que le mantendrá con los Marineros hasta la próxima década. El acuerdo de Castillo, finalizado durante el fin de semana, es por cinco años y 108 millones de dólares, con un opción para llevarle a seis años y 133 millones.

Castillo y Rodríguez se perfilan para ser compañeros al menos hasta 2027, los pilares de un equipo que esta semana podría poner fin a la sequía sin clasificarse a los playoffs más larga del béisbol.

“Lo primero que me llamó la atención fue la personalidad del equipo”, dijo Castillo. "Me di cuenta que era un grupo muy unido y competitivo. Fue una de las cosas que me convencieron”.

Castillo fue la gran adquisición en la fecha límite de canjes para los Marineros al obtenerle procedente de Cincinnati. La esperanza era que el derecho marcara diferencia para lograr visar el boleto de postemporada y de paso que los Marineros pudieran retenerle a largo plazo.

Y se salieron con la suya en la apuesta, aunque precisó de un importante compromiso financiero y cierto ingenio al añadir un sexto año en el acuerdo, lo cual Castillo quería. Incluye una opción de 25 millones para 2028 que será garantizada si Castillo lanza al menos 180 innings en 2027 y un médico independiente determina que no tiene una lesión que le impida iniciar la temporada de 2028 en la lista de lesionados.

Seattle también se blindó con cláusulas en el contrato en caso que Castillo sufra dolencias en el brazos en el tramo final del contrato.

“Al igual como aprendimos en la negociación con Julio, encontrar maneras de responder al potencial del pelotero y una protección para el club en lo que fuera posible", dijo el presidente de operaciones de béisbol Jerry Dipoto.

Castillo tiene foja de 7-6 con efectividad de 3.06 y 159 ponches en 24 salidas con Seattle y Cincinnati esta temporada. Desde que unió a los Marineros, su marca es de 3-2 con efectividad de 3.34 y 65 ponches en 10 aperturas.

El derecho de 29 años fue seleccionado a su segundo Juego de Estrellas con la Liga Nacional en julio.

Su firma permite a los Marineros sacar a otro abridor de su lista de deberes del próximo mercado de invierno. Castillo, Robbie Ray, Logan Gilbert y George Kirby se encuentran atados hasta 2026.

“Estuvimos trabajando en busca de ese objetivo”, dijo Dipoto. “Nos gustaba cómo estaba la rotación al iniciar la temporada. Nos gusta mucho ahora. Si podemos mantenerles sin lesiones y hacen lo que saben, podrán ser varios años bien entretenidos".

