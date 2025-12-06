Marineros adquieren al relevista dominicano José A. Ferrer en canje con Nacionales

ARCHIVO - El venezolano José A. Ferrer, lanzador de los Nacionales de Washington, celebra después de un juego de béisbol contra los Medias Blancas de Chicago, el 27 de septiembre de 2025, en Washington. (AP Photo/Daniel Kucin Jr., Archivo) AP

Seattle envió al receptor Harry Ford y al lanzador de ligas menores Isaac Lyon a Washington a cambio de Ferrer, quien estableció la mejor cifra en su carrera con 11 salvamentos en 72 apariciones este año.

Ford, de 22 años, es uno de los principales prospectos del béisbol. Los Marineros ya cuentan con el toletero estelar Cal Raleigh como receptor. Ford hizo su debut en las Grandes Ligas en septiembre, y se fue de 6-1 en ocho juegos.

Seattle ganó la División Oeste de la Liga Americana este año por primera vez desde 2001. Llegó a la Serie de Campeonato de la Liga Americana antes de ser eliminado por Toronto en siete juegos.

La incorporación de Ferrer, de 25 años, les da a los Marineros otro brazo fuerte junto al cerrador mexicano Andrés Muñoz.

Ferrer tuvo una efectividad de 4,48, 71 ponches y 16 bases por bolas en 76 1/3 entradas este año. Se ubicó entre los líderes de las Grandes Ligas con una velocidad promedio de recta de 97,7 mph y un porcentaje de 64,3 de roletazos.

Debutó en las Grandes Ligas con Washington en 2023. Tiene un récord de 8-4 con una efectividad de 4.36 y 12 salvamentos en 142 juegos de su carrera.

El intercambio se anunció en vísperas de las reuniones de invierno del béisbol en Orlando, Florida. Es el primer movimiento significativo de jugadores para Paul Toboni desde que fue contratado como presidente de operaciones de béisbol de los Nacionales en septiembre.

Ford fue seleccionado por Seattle en el 12mo turno del draft amateur de 2021. Bateó para .283 con 16 jonrones y 74 carreras impulsadas en 97 juegos para la sucursal de la Triple-A en Tacoma este año.

Se convirtió en una minicelebridad en Gran Bretaña después de jugar para el país en el Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Ford se une a una franquicia de Washington que no ha tenido un récord ganador desde su campeonato de la Serie Mundial en 2019. Los Nacionales terminaron con un récord de 66-96 este año y finalizaron últimos en la División Este de la Liga Nacional.

Lyon, de 21 años, fue una selección de décima ronda en el draft amateur de este año de la Grand Canyon University. El hijo del exlanzador de Grandes Ligas Brandon Lyon tuvo una efectividad de 7.30 en 12 1/3 entradas que abarcaron cuatro aperturas para la sucursal de la Clase A en Modesto.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP