Marineros adquieren al receptor venezolano Jhonny Pereda de los Mellizos

SEATTLE (AP) — Los Marineros de Seattle han adquirido al receptor Jhonny Pereda, procedente de los Mellizos de Minnesota, a cambio de dinero en efectivo.

ARCHIVO - El venezolano Jhonny Pereda, de los Mellizos de Minnesota, atrapa una pelota en el juego del 13 de septiembre de 2025, ante los Diamondbacks de Arizona (AP Foto/Mike Stewart, archivo)
ARCHIVO - El venezolano Jhonny Pereda, de los Mellizos de Minnesota, atrapa una pelota en el juego del 13 de septiembre de 2025, ante los Diamondbacks de Arizona (AP Foto/Mike Stewart, archivo) AP

Seattle anunció que había adquirido al venezolano Pereda y dado de baja al lanzador derecho Jackson Kowar el martes.

Minnesota dio de baja a Pereda el viernes.

Pereda, de 29 años, bateó para .246 con un embasado de .325, sin jonrones y con cuatro carreras impulsadas en 28 juegos con los Atléticos y los Mellizos la temporada pasada.

Kowar, de 29 años, tuvo un récord de 2-0 con una efectividad de 4.24 en 15 relevos con Seattle.

___

AP MLB: https://apnews.com/hub/MLB

FUENTE: AP

