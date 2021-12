Tras las rejas un cubano recién llegado a EEUU por cuidar una casa de cultivo de marihuana

Los diputados fueron a varias secciones de la casa y los del frente llamaron a la puerta y anunciaron su presencia en español.

Mientras tocaban, los agentes dijeron que los agentes que estaban en la parte de atrás gritaron que escucharon movimientos provenientes del interior de la casa. Las autoridades dijeron que el movimiento sonaba como si los que estaban adentro intentaran escapar por la parte de atrás.

Screen Shot 2021-12-08 at 9.49.41 AM.png

Un agente vio a los ocupantes y los apuntó con una pistola. Los ocupantes, ambos hombres, se detuvieron, se tumbaron en el suelo y permanecieron allí hasta que los esposaron. Espinosa-Segredo, de 24 años, y otro hombre fueron detenidos, dijeron las autoridades.

En el interior, los agentes dijeron que la casa tenía muy pocos muebles y estaba limpia. Los agentes encontraron un rifle calibre 22 y plantas de marihuana creciendo en macetas. La marihuana pesaba 316 libras, dijeron los agentes.

Los funcionarios calificaron la operación de sofisticada con sus luces de cultivo, unidades de lastre, alimentos para plantas y vitaminas.

Las autoridades dijeron que encontraron el desvío de electricidad bajo tierra y no estaba lejos de las unidades de aire acondicionado.

Al entrevistar a Espinosa-Segredo, le dijo a los agentes que la operación de cultivo era suya y que había estado alquilando la casa durante unos meses. Dijo que le pagó a un hombre de Miami para que viniera y preparara el trabajo eléctrico para el cultivo.

El hombre dijo que vino de Cuba hace aproximadamente un año y usó el dinero que ahorró para iniciar la operación. Aunque les dijo que era su primer cultivo en casa, los funcionarios no lo creen. También les dijo a las autoridades que la segunda persona estaba de visita y no tenía nada que ver con la casa. Esa persona no fue arrestada.

Screen Shot 2021-12-08 at 9.50.16 AM.png

Espinosa-Segredo dijo que el rifle encontrado en el lugar se usa para protección. Dijo que alguien había intentado irrumpir en la casa días antes.

Los agentes desmantelaron la casa de cultivo y destruyeron el equipo.

Los registros de la cárcel del condado de Marion muestran que Espinosa-Segredo fue liberado unos días después de su arresto con una fianza de $ 65,000. Su próxima comparecencia ante el tribunal es en enero. Se ordenó nombrar a la Defensoría Pública en representación de Espinosa-Segredo.