Mariah Carey actuará en la ceremonia de apertura de Milán-Cortina

MILÁN (AP) — Mariah Carey añadirá el glamour de estrella del pop estadounidense a la ceremonia de apertura de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

ARCHIVO - Foto del lunes 9 de junio del 2025, Mariah Carey actúa durante la ceremonia de los BET Awards. (AP Foto/Chris Pizzello, Archivo)
ARCHIVO - Foto del lunes 9 de junio del 2025, Mariah Carey actúa durante la ceremonia de los BET Awards. (AP Foto/Chris Pizzello, Archivo) AP

El comité organizador local anunció el lunes que Carey, de 56 años, y que es reconocida por su canción de Navidad “All I Want for Christmas is You”, es la primera estrella internacional confirmada para actuar en la ceremonia del seis de febrero en el estadio de fútbol San Siro de Milán.

Carey afirmó en Instagram: “Ci vediamo a Milano” — ‘Nos vemos en Milán’.

“Mariah Carey representa plenamente la atmósfera emocional que acompaña la preparación para los Juegos”, expresó el comité organizador. “La música es un lenguaje universal que atrae diferentes historias y sensibilidades, y se entrelaza con el tema de armonía de la ceremonia de apertura”.

Los Juegos se llevarán a cabo en el norte de Italia, y se realizarán ceremonias de apertura simultáneas pero más pequeñas en tres grupos montañosos.

La estrella de ballet de renombre internacional Roberto Bolle encabezará la ceremonia de clausura, que está programada para realizarse en el antiguo Anfiteatro Romano de Verona el 22 de febrero.

___

Por Redacción América Noticias Miami
