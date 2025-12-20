americateve

Marcus Smart de Lakers multado con 35.000 dólares por gesto obsceno hacia un árbitro

NUEVA YORK (AP) — El base de los Lakers de Los Ángeles, Marcus Smart, ha sido multado con 35.000 dólares por hacer un gesto obsceno hacia un árbitro en un partido, anunció la NBA el sábado.

Marcus Smart, de los Lakers de Los Ángeles, festeja su enceste ante los Spurs de San Antonio, el miércoles 10 de diciembre de 2025 (AP Foto/Jae C. Hong)
El incidente ocurrió el jueves, durante el medio tiempo de la victoria de los Lakers por 143-135 en casa del Jazz de Utah.

Smart, de 31 años, está promediando 10,6 puntos esta temporada.

AP NBA: https://apnews.com/NBA

FUENTE: AP

