Marcus Smart de Lakers multado con 35.000 dólares por gesto obsceno hacia un árbitro

NUEVA YORK (AP) — El base de los Lakers de Los Ángeles, Marcus Smart, ha sido multado con 35.000 dólares por hacer un gesto obsceno hacia un árbitro en un partido, anunció la NBA el sábado.