Marcano conduce a Magallanes a triunfo y ventaja en la serie final venezolana

Los Navegantes del Magallanes derrotaron el miércoles 3-1 a los Caribes de Anzoátegui para tomar ventaja de 2-0 en la serie al mejor de siete en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.
Tucupita Marcano conectó un jonrón de tres carreras en la cuarta entrada, suficiente para marcar la diferencia en el encuentro.
Por los Caribes, Antonio Piñero respondió con un sencillo remolcador en el sexto episodio, que representó la única carrera.
Desde la lomita, Ricardo Sánchez trabajó cinco entradas en las que permitió una carrera y cuatro imparables para acreditarse la victoria.
El tercer duelo está previsto para este jueves.
Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP
