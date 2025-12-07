Marcador con impactos de bala que conmemora linchamiento de 1918 se exhibe en Atlanta

Descendientes de Mary Turner, quien fue linchada en 1918, posan con el letrero histórico del crimen y con la artista Lonnie Holley, cuarta desde la izquierda, en el Centro Nacional de Derechos Humanos y Civiles en Atlanta el 6 de diciembre del 2025. (AP foto/Michael Warren) AP

Conmemora un evento que algunas personas en el sur rural de Georgia han intentado arduamente borrar: el asesinato de Mary Turner por una turba blanca que estaba decidida a silenciarla después de que ella exigiera justicia por el linchamiento de su esposo, Hayes Turner, y al menos otras 10 personas negras.

Marcado con agujeros de bala y agrietado en su pedestal por un vehículo todoterreno, el marcador de la Sociedad Histórica de Georgia dice en parte: "Mary Turner, con ocho meses de embarazo, fue quemada, mutilada y asesinada a tiros por una turba después de denunciar públicamente el linchamiento de su esposo el día anterior. ... Nunca se presentaron cargos contra los participantes conocidos o sospechosos de estos crímenes. Desde 1880 hasta 1930, hasta 550 personas fueron asesinadas en Georgia en estos actos ilegales de violencia de turba".

Ahora cada palabra dañada por las balas se proyecta en una pared, y los visitantes escuchan esas palabras pronunciadas por algunos de los descendientes de seis generaciones de Turner.

"Me alegra que el memorial haya sido tiroteado", declaró Katrina Thomas, bisnieta, el sábado por la noche después de su primera visita a la exposición en el Museo Nacional de Derechos Civiles y Humanos.

"Millones de personas van a aprender su historia. Que su voz continúe años y años después muestra que la historia no desaparece. Vive y sigue creciendo", añadió.

Los estadounidenses se enteraron de estos linchamientos en 1918 porque fueron investigados inmediatamente después por Walter White, quien fundó el capítulo de Georgia de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color y se convertiría en una voz influyente por los derechos civiles a nivel nacional. Un hombre negro de piel clara que podía pasar por blanco, entrevistó a testigos presenciales y proporcionó nombres de sospechosos al gobernador de Georgia, según su informe en la publicación de la NAACP, The Crisis.

Georgia fue uno de los estados más activos en linchamientos, según el catálogo de la Iniciativa de Justicia Igualitaria de más de 4.400 linchamientos documentados de terror racial en Estados Unidos entre la Reconstrucción y la Segunda Guerra Mundial. La organización ha colocado marcadores en muchos sitios y ha construido un monumento a las víctimas en Montgomery, Alabama.

La primera legislación nacional contra el linchamiento se introdujo en 1918 en medio de la reacción nacional a las muertes de Mary y Hayes Turner y sus vecinos en los condados de Brooks y Lowndes en Georgia. Se aprobó en la Cámara en 1922, pero los senadores del sur la obstruyeron y pasaría otro siglo antes de que el linchamiento se convirtiera en un crimen de odio federal en 2022.

"La misma injusticia que le quitó la vida fue la misma injusticia que siguió vandalizándola, año tras año", indicó Randy McClain, sobrino nieto de los Turner.

Creció en la misma área rural donde ocurrieron los linchamientos, pero no sabía mucho sobre ellos ni descubrió su conexión familiar hasta que fue adulto.

"Aquí se siente como un espacio muy seguro. Ella finalmente está en paz, y su historia puede ser contada. Y su familia puede sentir una cierta sensación de reivindicación", añadió McClain.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP