Novia menor de Maradona revela documentos inéditos que prueban hechos ilícitos

“Ella sólo ha sido honesta en cuanto le pasó”, dijo.

El abogado resaltó que esta demanda es penal y que Álvarez no será resarcida económicamente.

Mavys Álvarez reveló en exclusiva a América TeVé la vida de abusos a la que fue sometida a los 16 años, cuando Maradona la llevó a las drogas, el alcohol y abusó físicamente de ella.

La abogada Silvana Ianniello, miembro de la Asociación Argentina de Victimología resaltó las dificultades por las que pasan las víctimas como Álvarez

“En este tipo de delitos es sumamente importante el testimonio de la víctima que ha padecido porque despierta en otras víctimas la inquietud de animarse a dar su testimonio”, dijo Ianniello.

“Por lo general este tipo de delitos se llevan a cabo de manera silenciosa generando a la víctima cierto temor para que justamente no se anime, no hable, no haga nada. Buscan bloquear a la víctima”, agregó.

Ianniello invitó a otras víctimas cubanas a ponerse en contacto con abogados y asociaciones para que puedan sanar.