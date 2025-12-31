americateve

Manning lidera a Texas con brazo y piernas para vencer 41-27 a Michigan en el Citrus Bowl

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Arch Manning hizo grandes jugadas con su brazo y sus piernas el miércoles en el Citrus Bowl, lanzando dos pases de anotación y asegurando el partido con una carrera de touchdown de 60 yardas en una victoria de 41-27 que puso fin a un mes difícil para el No. 14 Michigan.

Arch Manning (16), quarterback de Texas, deja atrás a los defensivos de Michigan en su camino a anotar un touchdown con acarreo de 60 yardas durante la segunda mitad del Citrus Bowl, partido de fútbol americano colegial de la NCAA, el miércoles 31 de diciembre de 2025, en Orlando, Florida. (AP Foto/John Raoux)
Manning fue una elección fácil como el Jugador Más Valioso del Citrus Bowl, y eso fue antes de que irrumpiera por el medio en su largo acarreo de 60 yardas que le dio a los Longhorns (10-3) una ventaja de 38-27, la primera vez en todo el juego que cualquiera de los equipos lideró por más de una anotación.

Manning completó 21 de 34 pases para 221 yardas, y corrió nueve veces para 155 yardas.

Entregó un pase perfecto a Kaliq Lockett en un touchdown de 30 yardas para una ventaja de 31-27, la primera vez que Texas lideró desde un gol de campo en su primera serie ofensiva.

Eso fue una jugada después de que se escapara 15 yardas para un primer down en cuarta y dos. Manning convirtió dos veces en cuarta oportunidad con carreras decisivas, ambas veces extendiendo series que llevaron a touchdowns.

Kyle Whittingham, quien llegó a Orlando el sábado para comenzar a reunirse con los jugadores, observó desde el palco en el Citrus Bowl. El veterano entrenador de Utah toma las riendas de un equipo de Michigan (9-4) que produjo un fuerte juego terrestre y jugó duro en defensa a pesar de la ausencia de sus dos mejores defensivos que optaron por no participar en el juego.

Pero no hubo respuesta para Manning, quien representó alrededor del 80% de la ofensiva de los Longhorns.

Bryce Underwood, el mariscal de campo novato de Michigan, mantuvo a los Wolverines en el juego hasta que un par de intercepciones tardías lo sellaron. Completó 23 de 42 pases para 199 yardas y dos touchdowns, junto con tres intercepciones en los últimos 18 minutos del juego.

FUENTE: AP

