Manifestantes en Sudáfrica condenan intervención de EEUU en Venezuela y piden liberación de Maduro

PRETORIA (AP) — Una multitud se congregó frente a la embajada estadounidense en Sudáfrica el jueves para protestar contra la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

Un hombre sujeta un retrato del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa durante una protesta en Pretoria, Sudáfrica, el 8 de enero del 2026. (AP foto/Alfonso Nqunjana) AP

Las protestas fueron lideradas por miembros del Partido Comunista de Sudáfrica, un aliado del Congreso Nacional Africano, que ha denunciado las acciones del mandatario norteamericano Donald Trump, y ha pedido la liberación inmediata de Maduro.

Los manifestantes se reunieron frente a la embajada estadounidense en Pretoria con pancartas que condenaban la administración de Trump y las supuestas intenciones de Estados Unidos de apoderarse de las reservas de petróleo de Venezuela.

Algunas de las pancartas decían "Manos fuera de Venezuela", "Liberen al Presidente Maduro Ahora" y "Fin al Imperialismo Estadounidense".

"Quieren poner este recurso (reservas de petróleo) directamente bajo su control, y Donald Trump no lo ha ocultado al mundo. Lo ha pronunciado con su propia boca", declaró el secretario general del partido, Solly Mapaila, a los manifestantes.

Algunos manifestantes propalestinos también se unieron a la manifestación para expresar su solidaridad y condenar las acciones de Estados Unidos en Venezuela.

Sarah Mukwevho, una de las manifestantes, denunció que las acciones de Estados Unidos en Venezuela mostraban que eventos similares podrían ocurrir en otros países.

"Hoy es Venezuela y Maduro, mañana puede ser cualquier otro país más pequeño con el que Estados Unidos no esté contento", indicó Mukwevho. "Hay foros internacionales donde Estados Unidos puede expresar sus quejas en lugar de las acciones que hemos visto en Venezuela".

Las protestas siguen a la condena del gobierno sudafricano por la captura de Maduro y las llamadas a las Naciones Unidas para intervenir.

Sudáfrica ha tenido relaciones tensas con Estados Unidos en tiempos recientes, con disputas diplomáticas sobre las acusaciones de Trump de que Sudáfrica estaba permitiendo un "genocidio blanco" contra la comunidad minoritaria blanca afrikáner en el país.

"Es nuestro compromiso con el derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas lo que informa nuestra profunda preocupación por las acciones de Estados Unidos en Venezuela, que han socavado la integridad territorial y la soberanía de un estado miembro de la ONU llamado Venezuela", sostuvo esta semana el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.

Añadió: "Rechazamos totalmente las acciones de Estados Unidos y nos solidarizamos con el pueblo de Venezuela, y también exigimos la liberación del presidente Maduro y su esposa".

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Trump afirma que Venezuela comprará solo productos Made in USA con dinero del nuevo acuerdo petrolero

VIDEO: Agente de ICE mata a tiros a mujer durante redada migratoria en Minneapolis tras intento de atropello

Fuerzas de EEUU intercepta un tanquero sancionado que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución
Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

Un mural con imágenes de infraestructura petrolera en Caracas, Venezuela, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Matías Delacroix)

