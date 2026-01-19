Manifestantes en Groenlandia se burlan del lema MAGA de Trump con gorras "Make America Go Away"

Jesper Rabe Tonnesen lleva una gorra roja con los lemas "Make America Go Away", en Copenhague, Dinamarca, jueves 15 de enero de 2026. (Foto AP/James Brooks) AP

Las gorras que dicen “Make America Go Away” (“Que se vaya Estados Unidos”), —parodiando el lema de Trump “Make America Great Again” ("Devolver la grandeza a Estados Unidos")— han ganado popularidad junto con otras variantes en las redes sociales y en protestas públicas, incluida una manifestación el fin de semana en la congelada capital danesa.

Los gobiernos europeos están apoyando a Dinamarca, citando la necesidad de defender las regiones árticas y advirtiendo que las amenazas contra Groenlandia socavan la seguridad occidental.

“Quiero mostrar mi apoyo a Groenlandia y también mostrar que no me gusta el presidente de Estados Unidos”, dijo Lars Hermansen, un residente de Copenhague de 76 años que usó una de las gorras rojas en una protesta el sábado.

Las gorras de parodia fueron creadas por el dueño de una tienda de ropa vintage en Copenhague, Jesper Rabe Tonnesen. Los primeros lotes fracasaron el año pasado, hasta que la administración Trump recientemente intensificó su retórica sobre Groenlandia. Ahora están apareciendo por todas partes.

“Cuando una delegación de Estados Unidos fue a Groenlandia, comenzamos a darnos cuenta de que probablemente esto no era una broma; no es un reality show, es realmente la realidad”, comentó Tonnesen, de 58 años. “Así que dije, OK, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo comunicarme de una manera divertida con un buen mensaje y unir a los daneses para mostrar que el pueblo danés apoya al pueblo de Groenlandia?”.

La demanda de repente aumentó de un goteo a agotarse en un fin de semana. Tonnesen dijo que ahora ha encargado “varios miles”.

La versión original diseñada por Tonnesen presentaba un juego de palabras: “Nu det NUUK!” —un giro en la frase danesa “Nu det nok”, que significa “Ya es suficiente”, sustituyendo Nuuk, la pequeña capital de Groenlandia.

El sábado, los manifestantes ondearon banderas danesas y groenlandesas rojas y blancas y llevaron carteles hechos a mano que se burlaban de las reclamaciones de Estados Unidos sobre el territorio, que es ligeramente más grande que Arabia Saudí.

“No significa no”, decía un cartel. Otro declaraba: “Make America Smart Again”.

Usando una de las gorras de parodia, el manifestante Kristian Boye, de 49 años, dijo que la reunión frente al Ayuntamiento de Copenhague adoptó un tono ligero mientras transmitía un mensaje serio.

“Estoy aquí para apoyar a los groenlandeses, que están pasando por un momento muy difícil ahora”, manifestó. “Están siendo amenazados con que su país sea invadido. Creo que es totalmente inaceptable”.

