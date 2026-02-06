Mangione se opone a juicios consecutivos por asesinato del CEO de UnitedHealthcare

ARCHIVO - Luigi Mangione comparece en el tribunal penal de Manhattan en una audiencia de presentación de evidencia, el jueves 18 de diciembre de 2025, en Nueva York. (Curtis Means/Pool Foto vía AP, Archivo) AP

Mangione, de 27 años, hizo estos comentarios mientras los agentes del tribunal lo conducían fuera de la sala después de que un juez programara su juicio estatal por asesinato para el 8 de junio, tres meses antes de la selección del jurado en su caso federal.

El juez Gregory Carro, con un tono objetivo en su decisión tras una larga discusión con los fiscales y abogados defensores en el estrado, dijo que el juicio estatal podría retrasarse hasta el 8 de septiembre si una apelación retrasa el juicio federal.

Los abogados de Mangione objetaron la fecha del juicio en junio, diciéndole a Carro que en ese momento estarán ocupados preparándose para el juicio federal, relacionado con acusaciones de que Mangione acosó a Thompson antes de matarlo.

“La situación del señor Mangione es insostenible”, dijo la abogada defensora Karen Friedman Agnifilo. “Esto es un tira y afloja entre dos fiscalías diferentes”.

Mangione se ha declarado inocente de los cargos estatales y federales, ambos con la posibilidad de cadena perpetua. La semana pasada, el juez en el caso federal dictaminó que los fiscales no pueden buscar la pena de muerte.

La selección del jurado en el caso federal está programada para el 8 de septiembre, seguida de las declaraciones de apertura y el testimonio el 13 de octubre.

Vestido con un traje carcelario color beige, Mangione se sentó en silencio en la mesa de la defensa hasta su arrebato al final de la audiencia.

A medida que el calendario del juicio comenzaba a tomar forma, el fiscal adjunto de distrito, Joel Seidemann, envió una carta a Carro pidiéndole que comenzara el juicio en Nueva York el 1 de julio.

El fiscal argumentó que los intereses del estado “se verían injustamente perjudicados por un retraso innecesario” hasta después del juicio federal. Según la ley, dijo, el estado tiene “prioridad de jurisdicción para fines de juicio, sentencia y encarcelamiento” porque Mangione fue arrestado por la policía de la ciudad de Nueva York, no por las autoridades federales.

Cuando Mangione fue detenido, los fiscales federales anticiparon que el juicio estatal sería primero. Seidemann le dijo a Carro el viernes que la familia de Thompson también ha expresado su deseo de que el juicio estatal ocurra primero.

“Parece que el gobierno federal ha incumplido su acuerdo de permitir que el estado, que ha hecho la mayor parte del trabajo en este caso, vaya primero”, dijo Carro el viernes.

Programar el juicio estatal primero podría ayudar a los fiscales de Manhattan a evitar problemas de doble riesgo. Según la ley de Nueva York, la fiscalía de distrito podría estar impedida de juzgar a Mangione si su juicio federal ocurre primero.

Las protecciones contra el doble riesgo del estado entran en vigor si un jurado ha sido juramentado en un enjuiciamiento previo, como un caso federal, o si ese enjuiciamiento termina en una declaración de culpabilidad. Los casos tienen que ver con diferentes cargos, pero con el mismo presunto patrón de conducta.

Mangione no deberá comparecer nuevamente ante el tribunal en el caso estatal hasta mayo, cuando se espera que Carro se pronuncie sobre una solicitud de la defensa para excluir ciertas pruebas que, según los fiscales, vinculan a Mangione con el asesinato.

Esos elementos incluyen una pistola de 9 mm que, de acuerdo con los fiscales, coincide con la que se usó para matar a Thompson y un cuaderno en el que describió su intención de “eliminar” a un ejecutivo de seguros de salud.

La semana pasada, Garnett dictaminó que los fiscales pueden usar esos elementos en ese juicio.

En septiembre, Carro desestimó los cargos estatales de terrorismo, pero mantuvo el resto del caso, incluyendo un cargo de asesinato intencional.

Thompson, de 50 años, fue asesinado el 4 de diciembre de 2024, mientras caminaba hacia un hotel en el centro de Manhattan para la conferencia anual de inversores de UnitedHealth Group.

Un video de vigilancia mostró a un pistolero enmascarado disparándole por la espalda. La policía dice que las palabras “retrasar”, “negar” y “deponer” estaban escritas en la munición, imitando una frase utilizada para describir cómo las aseguradoras evitan pagar reclamaciones.

Mangione, un graduado de la Universidad de Pensilvania de una familia adinerada de Maryland, fue arrestado cinco días después en un McDonald’s en Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros al oeste de Manhattan.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP