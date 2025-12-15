Mandatario de Perú invita a presidente electo Kast de Chile a gabinete binacional en 2026

Compartir en:









Jerí felicitó por teléfono a Kast la víspera por su victoria en la segunda vuelta presidencial de Chile “y le deseó los mayores éxitos" en su próximo gobierno que tomará posesión el 11 de marzo de 2026, dijo en un comunicado la Secretaría de Prensa del palacio presidencial peruano.

Ambos destacaron los vínculos de amistad entre Perú y Chile, y coincidieron "especialmente en la necesidad de enfrentar de manera conjunta la criminalidad y la delincuencia transnacional”.

En noviembre durante su campaña electoral Kast, un ultraderechista del Partido Republicano, prometió una política de mano dura contra la inmigración irregular y anunció que iba a expulsar a todas las personas indocumentadas de Chile una vez que asuma la presidencia.

A inicios de diciembre Chile y Perú acordaron realizar patrullajes conjuntos e incrementar la cooperación policial para enfrentar el creciente flujo migratorio en su frontera común, un día después de que militares peruanos empezaran a desplegarse a zonas limítrofes tras el estado de emergencia decretado por Perú.

Ambos países crearon un comité binacional de cooperación migratoria que busca remediar la escalada de tensión en la frontera norte de Chile, que alcanzó su ápice a fines de noviembre cuando decenas de migrantes, en su mayoría venezolanos, fueron impedidos de ingresar a Perú por no contar con los papeles necesarios.

FUENTE: AP