Mandatario norcoreano Kim Jong Un observa pruebas de misiles de crucero con su hija

SEÚL, Corea del Sur (AP) — El mandatario norcoreano Kim Jong Un y su hija observaron pruebas de misiles de crucero estratégicos disparados desde un buque de guerra, informó el miércoles la prensa estatal, mientras Corea del Norte amenazaba con responder a los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur.

Esta foto proporcionada por el gobierno norcoreano muestra al mandatario Kim Jong Un, primer plano a la derecha, y a su hija, segunda por la derecha, observando lo que se afirma son lanzamientos de misiles de crucero desde el destructor naval Choe Hyon, a través de video, en Corea del Norte, el martes 10 de marzo de 2026. El contenido de la imagen es tal como se proporciona y no puede verificarse de forma independiente. La marca de agua en la imagen dice: ACNC en coreano. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea a través de AP)
Imágenes enviadas por la Agencia Central de Noticias de Corea (ACNC) mostraban a ambos en una sala de conferencias mirando una pantalla en la que se veían los disparos de armas desde el Choe Hyon, un destructor naval de un año de antigüedad.

Kim Jong Un observó por video los lanzamientos de misiles el martes y subrayó la necesidad de mantener un "poderoso y confiable disuasivo de guerra nuclear”, informó la ACNC en un despacho que no menciona a su hija.

La niña, que según reportes se llama Kim Ju Ae y tiene unos 13 años, ha acompañado a su padre en numerosos actos destacados, incluidos desfiles militares y lanzamientos de armas, desde finales de 2022. El servicio de inteligencia de Corea del Sur evaluó el mes pasado que Kim Jong Un estaba cerca de designarla como su heredera.

La ACNC indicó que los misiles impactaron islas objetivo frente a la costa occidental de Corea del Norte. Reportó que Kim Jong Un afirmó que los lanzamientos tenían como objetivo demostrar la postura ofensiva estratégica de la marina y familiarizar a las tropas con los disparos de armas.

Kim Jong Un observó en persona lanzamientos similares de misiles de crucero desde el Choe Hyon la semana pasada, pero su hija no fue vista en esa ocasión.

Los disparos de misiles del martes se produjeron después del inicio de los ejercicios militares primaverales de Estados Unidos y Corea del Sur, que Corea del Norte considera un ensayo de invasión.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

