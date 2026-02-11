Manchester City se acerca al líder de la Liga Premier con triunfo 3-0 ante Fulham

Nico O'Reilly, centro, del Manchester City, celebra con sus compañeros después de marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Premier entre Manchester City y Fulham, el miércoles 11 de febrero de 2026, en Manchester, Inglaterra. (AP Foto/Dave Thompson) AP

Antoine Semenyo, Nico O'Reilly y Erling Haaland marcaron en la primera mitad en el Etihad, mientras el City lanzó otra declaración de intenciones en la carrera por el título.

Arsenal tiene un partido pendiente respecto al equipo de Pep Guardiola, pero sentirá la presión antes de su visita al Brentford el jueves.

“Pusimos la presión de vuelta sobre el Arsenal. Necesitamos esperar, ver el partido de mañana y esperamos que nos ayude”, indicó Semenyo.

El City, segundo en la tabla, dio continuidad a la dramática victoria del domingo en el tramo final ante Liverpool con un triunfo cómodo que, en la práctica, quedó resuelto antes del descanso.

Semenyo anotó por quinta vez en ocho partidos desde su traspaso de 87 millones de dólares procedente de Bournemouth el mes pasado, y su fichaje podría ser decisivo si el City termina por arrebatarle el título al Arsenal.

“Estar involucrado en la pelea por el título es algo nuevo para mí. Lo estoy disfrutando, pero trae mucha presión”, añadió Semenyo. “Creo que tenemos al equipo para eso. Faltan 12 partidos y necesitamos seguir”.

Semenyoa abrió el marcador a los 24 minutos y el City hizo dos goles más en rápida sucesión —por medio de O'Reilly al 30 y Haaland al 39.

Las victorias consecutivas del City han cambiado el panorama de la clasificación después de que Arsenal abriera el sábado una ventaja de nueve unidades en la cima. Con los dos primeros aún por enfrentarse entre sí en el Etihad, la lucha por el título está lejos de haber terminado.

Aston Villa, tercero, también consiguió un triunfo muy necesario tras una racha de una victoria en cinco partidos de liga.

El autogol de Jack Hinshelwood al 86 selló una victoria 1-0 en casa ante Brighton. Villa está a seis puntos de Arsenal y se colocó con cinco de ventaja sobre Manchester United, cuarto.

Burnley, penúltimo, remontó un 2-0 en contra en Crystal Palace para ganar 3-2.

Jorgen Strand Larsen, fichaje récord de Palace, marcó dos veces en su debut como local, pero sus celebraciones se transformaron en decepción cuando Burnley reaccionó al final de la primera mitad.

Hannibal Mejbri encendió la remontada a los 40 y, cuatro minutos después, el partido estaba igualado: Jaidon Anthony empató.

El gol de la victoria de Burnley llegó antes del descanso, gracias a un autogol del colombiano Jefferson Lerma en el segundo minuto del tiempo añadido de la primera mitad.

Nottingham Forest está apenas tres puntos por encima de la zona de descenso tras un empate sin goles con los Wolves, último de la tabla.

