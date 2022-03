Manager de Nacionales pidió juegos nocturnos de pretemporada

“Yo preferiría que eso pasara todo el tiempo”, dijo el manager de los Mets, Buck Showalter.

Jugar en la noche cumpliría con varios objetivos prácticos, consideró Martínez. Sobre todo en una pretemporada que se abrevió debido a paro patronal.

Le permitió observar por la mañana a Patrick Corbin, el probable abridor del juego inaugural, en su segunda práctica de bateo de la pretemporada.

El zurdo Corbin hizo 42 pitcheos durante tres innings simulados, en lo que fue probablemente su última sesión preparatoria antes de su primera apertura en la Liga de la Toronja.

Luego, por la noche, Martínez miró al dominicano Nelson Cruz, su toletero recién adquirido, batear para doble matanza y conectar un sencillo al jardín izquierdo, en su primer juego con los Nacionales.

Los primeros cuatro encuentros de pretemporada del equipo como local comienzan a las 6:05 de la tarde. La gran mayoría de los juegos de temporada regular de Washington inicia más tarde.

“Particularmente en las últimas semanas de la pretemporada, siempre me pregunté por qué no disputábamos más juegos nocturnos de modo que nos fuéramos preparando para nuestros calendarios”, dijo el primera base Josh Bell.

Las mejoras en la iluminación del estadio permiten a los equipos programar más juegos nocturnos de pretemporada.

Aunque las luces en los complejos de pretemporada no alcanzan la luminosidad de los campos de las Grandes Ligas, Martínez dijo que el sistema en el Ballpark of the Palm Beaches, donde juega su equipo, no desmerece en absoluto.

“Son de las mejores luces que hay”, aseveró.

Fuente: Associated Press