Manager de los Reales, Matt Quatraro, acuerda extensión de contrato hasta 2029

Matt Quatraro, manager de los Reales de Kansas City, responde preguntas durante una conferencia de prensa en las reuniones de invierno de la MLB, el lunes 8 de diciembre de 2025, en Orlando, Florida. (AP Photo/John Raoux) AP

Su acuerdo incluye una opción del equipo para 2030, dijeron los Reales el domingo.

Quatraro reemplazó a Mike Matheny después de la temporada 2022 y ha llevado a los Reales a un récord de 224-262 en tres años.

Kansas City mejoró de 56-106 durante la primera temporada de Quatraro a 86-76 en 2024, y luego los Reales lograron un 82-80 el año pasado, consiguiendo sus primeras temporadas consecutivas ganadoras desde 2013-15.

Quatraro terminó segundo detrás de Stephen Vogt de Cleveland en la votación para el Mánager del Año de la Liga Americana en 2024.

FUENTE: AP