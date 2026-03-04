americateve

Manager de Bravos dice estar decepcionado por Profar, pero la suspensión abre opciones

Walt Weiss, manager de los Bravos de Atlanta, está decidido a mantener una perspectiva optimista, pese a manifestar su decepción tras el castigo que marginará a Jurickson Profar de toda la temporada 2026.

ARCHIVO - Jurickson Profar, de los Bravos de Atlanta, reacciona después de batear de foul un lanzamiento durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Tigres de Detroit el sábado 20 de septiembre de 2025, en Detroit. (AP Foto/Ryan Sun, Archivo)
Las Grandes Ligas suspendieron a Profar el martes después de su segunda prueba positiva por una sustancia para mejorar el rendimiento.

Estaba proyectado que Profar, jardinero y bateador designado, fuera titular habitual, quizá como el segundo bate detrás del venezolano Ronald Acuña Jr., en la alineación de Atlanta. Weiss habló con reporteros antes del juego de exhibición del miércoles contra Colombia en North Port, Florida, y señaló que los Bravos podían sobreponerse a la baja de Profar, del mismo modo que ganaron la Serie Mundial de 2021 tras perder a Acuña por una lesión de rodilla.

“La moraleja de la historia es que probablemente saldrá algo bueno de las malas noticias”, comentó Weiss. “Suele pasar así. Alguien va a dar un paso al frente, alguien va a tener una oportunidad. En 2021, el día que perdimos a Ronald, nadie elige esa opción. Y nadie está eligiendo esta opción. Pero, ¿saben qué? De verdad creo que algo bueno saldrá de esto”.

La oficina del comisionado informó que Profar dio positivo por testosterona exógena y sus metabolitos. Al tratarse de una segunda infracción, la suspensión de Profar fue de 162 juegos.

Weiss dijo que tiene que prepararse para estar sin Profar toda la temporada, aunque el pelotero apelará la suspensión.

Seleccionado al Juego de Estrellas en 2024, Profar fue suspendido por 80 juegos el 31 de marzo del año pasado tras una prueba positiva por gonadotropina coriónica (hCG), una hormona que ayuda a la producción de testosterona. Entonces emitió un comunicado en el que enfatizó: “Nunca tomaría voluntariamente una sustancia prohibida, pero asumo toda la responsabilidad y acepto la decisión de las mayores”.

El receptor Drake Baldwin, Novato del Año de la Liga Nacional en 2025, fue el bateador designado el miércoles. Weiss dijo que espera que ese puesto sea “bastante flexible” sin Profar.

Weiss insistió en que la suspensión de Profar “no cambia nada de lo que hacemos aquí. Nos estamos preparando para nuestra temporada, y no cambia nada de nuestro campamento. Se crearán oportunidades por esto. Ese es el mensaje, y tenemos un grupo profesional. Lo están manejando muy bien y están muy concentrados”.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

