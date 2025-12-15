americateve

Man United y Bournemouth empatan 4-4 en emocionante partido de la Liga Premier

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El Manchester United empató el lunes 4-4 con el Bournemouth en uno de los mejores partidos de la Liga Premier.

Luke Shaw del Manchester United taclea a Antonio Semenyo del Bournemouth en el encuentro de la Liga Premier el lunes 15 de diciembre del 2025. (AP Foto/Jon Super)
El entrenador del United, Ruben Amorim, afirmó antes del partido que "jugar contra Bournemouth nunca es divertido" y fueron palabras proféticas en una noche en la que su equipo tuvo la mayoría de las oportunidades. pero sólo se llevó un punto.

Los Cherries habían vencido al United 3-0 en sus dos últimas visitas a Old Trafford, pero parecía poco probable que eso volviera a suceder, ya que el equipo local tomó el control desde el principio y se adelantó en el marcador después de 13 minutos.

Un centro elevado de Diogo Dalot le cayó a Amad Diallo, quien cabeceó casi en la línea de gol.

El United dominó un primer tiempo vibrante, pero Antoine Semenyo igualó para Bournemouth después de 40 minutos. Una mala defensa hizo que el United perdiera el balón en la banda izquierda y Semenyo avanzó y envió un disparo angulado por debajo de Senne Lammens.

Casemiro restauró la ventaja del United al borde del descanso cuando remató de cabeza un tiro de esquina de Bruno Fernandes. El portero de Bournemouth, Djordje Petrovic, no pudo detener el esfuerzo del brasileño.

Fue una historia diferente después del descanso, ya que los visitantes anotaron dos veces en seis minutos para tomar la delantera por primera vez.

Evanilson finalizó de manera excelente tras un gran pase de Marcus Tavernier, y seis minutos después Tavernier curvó un disparo de zurda alrededor de la barrera del United para poner a Bournemouth 3-2 por delante y silenciar a la multitud local.

El United se recuperó y un magnífico tiro libre de Fernandes, tan a menudo un salvador, se coló en la esquina superior con 13 minutos restantes, antes de que Matheus Cunha aprovechara dos minutos después un rebote dentro del área y finalizara clínicamente para poner al equipo local de nuevo al frente 4-3.

Pero el Bournemouth resistió para para empatar. Con seis minutos restantes, Eli Junior Kroupi finalizó brillantemente con un control de un toque y un disparo superando a Lammens.

El resultado elevó al Manchester United al sexto lugar. Bournemouth, que sigue sin ganar en siete partidos de liga, está en el puesto 13.

FUENTE: AP

