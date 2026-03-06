Man United subirá precios y reubicará a aficionados para más asientos VIP en Old Trafford

Compartir en:









Bruno Fernandes del Manchester Unite discute con el árbitro durante el partido contra Crystal Palace, el domingo 1 de marzo de 2026, en Manchester. (AP Foto/Dave Thompson) AP

Los 20 veces campeones de Inglaterra, que no logran ganar el título de la Liga Premier desde 2013, declaró el viernes que el objetivo es volver a “la cima del fútbol nacional y europeo”.

“Queremos seguir invirtiendo en la plantilla y mejorando nuestras instalaciones para que los aficionados tengan la mejor experiencia posible. También necesitamos asegurarnos de que el club siga siendo financieramente sostenible, teniendo en cuenta la inflación y el aumento de los costos”, añadió el equipo en su anuncio.

El club explicó que el alza de precios de “alrededor del 5% en todas las zonas de Old Trafford” equivale, en promedio, a poco más de 2 libras (2,70 dólares) por partido para los titulares adultos de abonos de temporada.

El Manchester United Supporters’ Trust (MUST) calificó los cambios de “decepcionantes”. Destacó la campaña en toda la liga de la Football Supporters' Association para congelar el precio de las entradas.

“Los aficionados están pagando cada vez más para ver a su equipo y, como dijo la campaña de la FSA: ya basta”, dijo MUST en un comunicado

También se refirió a los planes para la tribuna Sir Bobby Charlton: "Nos hemos enterado de que otros 600 aficionados leales están siendo reubicados para dar paso a más (espacio de) hospitalidad. Esas personas estarán, comprensiblemente, furiosas, y el club necesita tratarlas mejor que a quienes pasaron por lo mismo el año pasado”.

Las zonas de hospitalidad son oportunidades lucrativas para los clubes, y a menudo atraen a turistas dispuestos a pagar precios elevados.