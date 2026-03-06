americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Man United subirá precios y reubicará a aficionados para más asientos VIP en Old Trafford

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El Manchester United aumentará los precios de los abonos de temporada en un 5% en Old Trafford para la campaña 2026-27 y reubicará a varios cientos de aficionados para crear más asientos de hospitalidad en el estadio.

Bruno Fernandes del Manchester Unite discute con el árbitro durante el partido contra Crystal Palace, el domingo 1 de marzo de 2026, en Manchester. (AP Foto/Dave Thompson)
Bruno Fernandes del Manchester Unite discute con el árbitro durante el partido contra Crystal Palace, el domingo 1 de marzo de 2026, en Manchester. (AP Foto/Dave Thompson) AP

Los 20 veces campeones de Inglaterra, que no logran ganar el título de la Liga Premier desde 2013, declaró el viernes que el objetivo es volver a “la cima del fútbol nacional y europeo”.

“Queremos seguir invirtiendo en la plantilla y mejorando nuestras instalaciones para que los aficionados tengan la mejor experiencia posible. También necesitamos asegurarnos de que el club siga siendo financieramente sostenible, teniendo en cuenta la inflación y el aumento de los costos”, añadió el equipo en su anuncio.

El club explicó que el alza de precios de “alrededor del 5% en todas las zonas de Old Trafford” equivale, en promedio, a poco más de 2 libras (2,70 dólares) por partido para los titulares adultos de abonos de temporada.

El Manchester United Supporters’ Trust (MUST) calificó los cambios de “decepcionantes”. Destacó la campaña en toda la liga de la Football Supporters' Association para congelar el precio de las entradas.

“Los aficionados están pagando cada vez más para ver a su equipo y, como dijo la campaña de la FSA: ya basta”, dijo MUST en un comunicado

También se refirió a los planes para la tribuna Sir Bobby Charlton: "Nos hemos enterado de que otros 600 aficionados leales están siendo reubicados para dar paso a más (espacio de) hospitalidad. Esas personas estarán, comprensiblemente, furiosas, y el club necesita tratarlas mejor que a quienes pasaron por lo mismo el año pasado”.

Las zonas de hospitalidad son oportunidades lucrativas para los clubes, y a menudo atraen a turistas dispuestos a pagar precios elevados.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, testifica durante una audiencia de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes en el Capitolio, el miércoles 4 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Mariam Zuhaib)

Trump anuncia que reemplazará a Noem al frente de Seguridad Nacional por senador Mullin

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Destacados del día

Trump afirma en CNN que el régimen cubano está deseando llegar a un acuerdo con Estados Unidos

Trump afirma en CNN que el régimen cubano "está deseando llegar a un acuerdo" con Estados Unidos

Muere sobreviviente del enfrentamiento armado en Villa Clara y aumenta la tensión sobre el caso

Muere sobreviviente del enfrentamiento armado en Villa Clara y aumenta la tensión sobre el caso

Trump promete transformar Cuba para que millones de cubanos puedan regresar a la isla

Trump promete transformar Cuba para que millones de cubanos puedan regresar a la isla

Trump afirma que Cuba también va a caer y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

Trump afirma que "Cuba también va a caer" y atribuye la crisis del régimen a la presión de Estados Unidos

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter