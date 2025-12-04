americateve

Man United desperdicia oportunidad de subir a los cinco primeros de la Liga Premier

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Manchester United desperdició la oportunidad de escalar al quinto lugar en la Liga Premier después de permitir que West Ham rescató el jueves el empate 1-1 en Old Trafford.

Bruno Fernandes del Manchester United reacciona al gol de Soungoutou Magassa del West Ham en el encuentro de la Liga Premier el jueves 4 de diciembre del 2025. (AP Foto/Ian Hodgson)
El gol del empate de Soungoutou Magassa a los 83 minutos estropeó un triunfo que hubiera dejado al United igualar en puntos a Chelsea, que ocupa el cuarto lugar. Diogo Dalot había adelantado al United a los 58.

Bruno Fernandes desperdició dos oportunidades para marcar el gol de la victoria en el tiempo añadido, pero remató desviado en ambas.

Fue otro tropiezo para el United: apenas una victoria en sus últimos cinco partidos, incluyendo tres empates.

A pesar de esa racha, el equipo de Ruben Amorim podría haberse acercado a los puestos de la Liga de Campeones con una victoria. Y eso parecía probable cuando Dalot dominó en el área un balón colgado desde lejos por Casemiro.

El defensor del United giró y definió potente disparo para batir al arquero Alphonse Areola.

Fue un partido con pocas oportunidades. West Ham insinuó poco. Noussair Mazraoui despejó en la línea el cabezazo de Jarrod Bowen tras un tiro de esquina.

Magassa reaccionó más rápido en el área y remató rasante al ángulo para desatar las celebraciones de los aficionados visitantes.

El resultado dejó al United en el octavo lugar y al West Ham en el 18

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

