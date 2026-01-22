americateve

Man United confirma que el brasileño Casemiro dejará el club al final de la temporada

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Casemiro dejará el Manchester United al final de la temporada, anunció el jueves el club de la Liga Premier.

ARCHIVO - Foto del 19 de octubre del 2024, el jugador del Manchester United Casemiro sale del campo tras lesionarse en el encuentro de la Liga Premier ante el Brentford. (AP Foto/Dave Thompson, Archivo)
El contrato del internacional brasileño expirará después de cuatro años en Old Trafford, durante los cuales ganó la Copa FA y la Copa de la Liga inglesa.

“Llevaré al Manchester United conmigo durante toda mi vida", afirmó Casemiro “Desde el primer día que salí a este hermoso estadio, sentí la pasión de Old Trafford y el amor que ahora comparto con nuestros seguidores por este club especial”.

El centrocampista de 33 años se unió al United desde el Real Madrid por 60 millones de dólares en 2022, después de ganar tres títulos de la liga española y cinco Ligas de Campeones.

Nunca logró repetir sus mejores actuaciones en la Liga Premier, pero anotó un gol en el triunfo de la final de la Copa de la Liga del United sobre el Newcastle en 2023.

Hasta ahora, ha disputado 146 partidos y ha marcado 21 goles para el United.

Casemiro no mencionó cuáles son sus planes más allá del final de la temporada, cuando se convertirá en agente libre.

“No es momento de decir adiós; hay muchos más recuerdos por crear durante los próximos cuatro meses”, expresó. “Todavía tenemos mucho por lo que luchar juntos; mi enfoque completo, como siempre, seguirá siendo darlo todo para ayudar a nuestro club a tener éxito”.

El United está en quinto lugar en la clasificación y tiene como objetivo la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada.

La salida de Casemiro se produce en un momento en que el equipo 20 veces campeón de la liga inglesa está en un período de cambios tras la reciente salida del entrenador en jefe Ruben Amorim.

Amorim fue el segundo entrenador o director técnico despedido durante el tiempo de Casemiro en Old Trafford.

El exjugador Michael Carrick ha sido nombrado entrenador en jefe hasta el final de la temporada.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

