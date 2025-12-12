americateve

Man United busca permiso para alinear a trío de la Copa Africana ante Bournemouth en la Premier

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Manchester United gestiona recibir una autorización de último momento para que Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui puedan disputar el partido de la Liga Premier contra Bournemouth el lunes antes de que el trío viaje a la Copa Africana de Naciones.

Freddie Potts (izquierda) de West Ham cae frente Bryan Mbeumo de Manchester United en un partido de la Liga Premier, el jueves 4 de diciembre de 2025. (AP Foto/Ian Hodgson) AP

El entrenador Ruben Amorim dijo que no sabe si los jugadores estarán disponibles, faltando sólo tres días para ese encuentro en Old Trafford.

“Todavía estamos en conversaciones con las selecciones. Están aquí, están entrenando y estamos tratando de preparar todos los escenarios para el partido", dijo Amorim el viernes.

“Es frustrante, pero al mismo tiempo nadie sabe quién va a jugar, así que creo que es algo bueno", añadió.

La FIFA anunció este mes una reducción del período obligatorio en el que los jugadores deben ser liberados —de 14 a 7 días— antes del inicio del torneo. Indicó que los jugadores serían liberados a partir del lunes antes del partido inaugural, previsto para el 21 de diciembre.

Los jugadores podrían estar fuera por más de un mes, dependiendo de cómo se desempeñen sus países. La final será el 18 de enero.

La participación del delantero camerunés Mbeumo en el torneo continental significa que el United estará sin su máximo goleador. Ha anotado siete tantos desde fichar por 87 millones procedente de Brentford en el verano.

Camerún debutará contra Gabón el 24 de diciembre. El mismo día, la Costa de Marfil de Diallo se enfrenta a Mozambique, mientras que Mazraoui representa al anfitrión Marruecos, que se enfrenta a Comoras en el partido inaugural.

Amorim dijo que no sabía si todos los equipos nacionales exigirían que los jugadores fueran liberados al mismo tiempo.

“Depende de los partidos, cada equipo nacional tiene sus ideas sobre cuándo quieren a los jugadores," comentó. “Espero tener una decisión hoy o tal vez mañana, pero estamos esperando hasta el último momento para tener a todos los jugadores y tener el mejor equipo para comenzar el partido".

Varios jugadores de la Premier están participando en la Copa Africana, incluidos Mohamed Salah (Liverpool) y Omar Marmoush (Manchester City), ambos de Egipto.

