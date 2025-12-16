americateve

Man United: Bruno Fernandes lamenta que algunos en el club quisieran que aceptara oferta saudí

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El capitán del Manchester United Bruno Fernandes expresó que se sintió herido y triste al saber que algunas personas de alto rango en el club estaban dispuestas a dejarlo ir a Arabia Saudí.

Bruno Fernandes del Manchester United tras anotar un gol contra Wolverhampton en la Liga Premier, el lunes 8 de diciembre de 2025. (AP Foto/Dave Shopland)
Bruno Fernandes del Manchester United tras anotar un gol contra Wolverhampton en la Liga Premier, el lunes 8 de diciembre de 2025. (AP Foto/Dave Shopland) AP

Fernandes manifestó que el club "quería que me fuera" a Al Hilal después de la temporada pasada, según comentó a Canal 11, un canal propiedad de la federación de fútbol de Portugal. Las declaraciones trascendieron el martes.

El club en Riad, que es mayoritariamente propiedad del Fondo de Inversión Pública, hizo una oferta de 100 millones de libras (134 millones de dólares) al Man United, según reportes de prensa.

"Desde el club sentí que era, 'Si te vas, no es tan malo para nosotros'. Me duele un poco. Más que dolerme, me entristece", expresó Fernandes.

El volante tiene un contrato por 18 meses más y ha sido uno de los pocos jugadores destacados en Old Trafford durante su etapa de seis años con el equipo.

"El club quería que me fuera. Le dije a los directivos que, creo que no tuvieron el valor de tomar esa decisión porque el entrenador me quería", dijo, citando su apoyo del técnico Ruben Amorim.

"Hubiera ganado muchos trofeos esta temporada, pero decidí no irme, no solo por razones familiares, sino porque realmente amo al club", afirmó Fernandes.

Aun así, el jugador de 31 años no descartó jugar en la Pro League saudí algún día.

"Si alguna vez voy a jugar a Arabia Saudí, no será por el dinero", dijo Fernandes, "Iré porque el estilo de vida cambiará, la vida de mis hijos será soleada, después de seis años de frío y lluvia en Manchester, porque estaré jugando en una liga que está creciendo".

El Man United marcha sexto en la Premier después de que Fernandes anotara un gol en el vibrante empate 4-4 en casa contra Bournemouth el lunes.

Al-Hilal se ubica segundo en la liga saudí, a cuatro puntos detrás de su rival de ciudad Al Nassr, otro club propiedad del PIF, donde juegan dos compañeros de Fernandes en la selección de Portugal: Cristiano Ronaldo y João Félix.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

