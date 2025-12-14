americateve

Man City y Aston Villa ganan y siguen cerca del líder de la Premier League, Arsenal

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Manchester City y Aston Villa mantuvieron la presión sobre el líder el Arsenal, líder de la Liga Premier, con victorias el domingo.

Erling Haaland del Manchester City celebra tras anotar en el encuentro ante el Crystal Palace en la Liga Premier el domingo 14 de diciembre del 2025. (AP Foto/Kin Cheung)
Erling Haaland del Manchester City celebra tras anotar en el encuentro ante el Crystal Palace en la Liga Premier el domingo 14 de diciembre del 2025. (AP Foto/Kin Cheung) AP

Nottingham Forest se alejó aún más de la zona de descenso con un triunfo 3-0 contra Tottenham y Sunderland venció 1-0 a Newcastle en el derbi de Tyne-Wear tras un gol en propia puerta de Nick Woltemade.

Arsenal había ampliado su ventaja en la cima de la clasificación a cinco puntos con una victoria el sábado 2-1 contra el Wolverhampton. Pero un día después, sus rivales más cercanos respondieron con victorias: el City, que es segundo, superó 3-0 al Crystal Palace y el Villa, en tercer lugar, remontó dos veces para vencer 3-2 al West Ham en el Estadio de Londres.

City está a dos puntos detrás de Arsenal y Villa un punto más atrás.

Revancha para el City

E City tuvo su revancha ante el Palace para llevarse los tres puntos en Selhurst Park después de sus rivales los superaron en la final de la Copa FA de la campaña anterior.

Con su gol número 101 en la Liga Premier, Erling Haaland puso al City al frente al final de la primera mitad y consiguió su segundo del partido con un penal a los 89 minutos. El noruego tiene 36 goles en 27 apariciones para club y con su selección en otra temporada prolífica. Es el máximo goleador de la liga con 17 tantos.

Phil Foden consiguió el otro tanto de City entre el doblete de Haaland.

Rogers lidera la remontada de Villa

Morgan Rogers anotó dos veces en la segunda mitad para extender la racha ganadora de Aston Villa a nueve partidos consecutivos y mantener al equipo de Unai Emery a la caza de Arsenal y City.

Villa ha perdido solo uno de sus últimos 13 partidos en la liga y ha ganado diez de sus últimos 11, pero tuvo que remontar dos veces contra un West Ham que lucha por el descenso.

Mateus Fernandes anotó el gol más rápido en la máxima categoría de Inglaterra esta temporada al poner al equipo local 1-0 arriba después de solo 29 segundos. Pero un gol en propia puerta de Konstantinos Mavropanos igualó el juego ocho minutos después.

Jarrod Bowen le dio la ventaja al West Ham a los 24 minutos con su segunda anotación en la misma cantidad de partidos.

Rogers igualó el juego nuevamente cinco minutos después de la reanudación y anotó el gol de la victoria al 79.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

