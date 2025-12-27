americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Man City vence al Forest y consigue su sexta victoria consecutiva en la Premier

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El Manchester City sigue peleando por el título de la Liga Premier después de que Rayan Cherki anotó el sábado cerca del final ante el Nottingham Forest.

Rayan Cherki celebra con su compañero del Manchester City Erling Haaland tras anotar en el encuentro de la Liga Premier ante el Nottingham Forest el sábado 27 de diciembre del 2025. (Barrington Coombs/PA via AP)
Rayan Cherki celebra con su compañero del Manchester City Erling Haaland tras anotar en el encuentro de la Liga Premier ante el Nottingham Forest el sábado 27 de diciembre del 2025. (Barrington Coombs/PA via AP) AP

El delantero francés aseguró la victoria por 2-1 en el City Ground con su gol a los 83 minutos, con lo que el equipo de Pep Guardiola llegó a seis victorias consecutivas en la liga.

El City tiene una racha de ocho victorias consecutivas en total y se movió provisionalmente a la cima de la clasificación, un punto por delante del Arsenal, que más tarde enfrenta al Brighton.

“Hoy es una gran victoria. Estoy orgulloso del equipo porque este partido es muy complicado de ganar”, afirmó Cherki a TNT Sports.

Fue el segundo gol de Cherki en tres partidos y el quinto en total. También proporcionó una asistencia con un pase intrincado a Tijjani Reijnders para poner al City por delante tres minutos después del inicio del complemento.

Omari Hutchinson igualó para el Forest, que está en la pelea para evitar el descenso, e intento aguantar por llevarse un punto crucial hasta que Cherki disparó a través de un área abarrotada para el gol de la victoria.

Guardiola parece creer que su equipo está listo para recuperar el título que cedió al Liverpool la temporada pasada. Se unió a las celebraciones con los aficionados que viajaron después del pitido final, actuando como director de orquesta mientras celebraban con entusiasmo tras otra victoria.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Policías responden a un tiroteo el miércoles 24 de diciembre de 2025 en Glen Burnie, Maryland. (Kaitlin Newman/The Baltimore Banner vía AP)

Agentes de ICE disparan contra un vehículo en movimiento en Maryland y hieren a dos personas

El candidato presidencial Nasry Asfura, del Partido Nacional, posa para una selfie al llegar a la sede de su partido en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 10 de diciembre de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo)

Conservador Nasry Asfura, respaldado por Trump, es elegido presidente de Honduras, declara autoridad

Esta foto sin fecha publicada por el Departamento de Justicia de EEUU muestra a Jeffrey Epstein. (Departamento de Justicia vía AP)

El Departamento de Justicia dice que necesita más semanas para publicar los archivos de Epstein

Destacados del día

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad imperialista en Cuba

Luis Alberto García responde a Lis Cuesta y Abel Prieto por la Navidad "imperialista" en Cuba

El presidente Donald Trump se dirige a la nación desde la Casa Blanca, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Washington. (Doug Mills/The New York Times via AP, Pool)

La Casa Blanca anticipa los mayores reembolsos de impuestos de la historia en 2026 bajo Trump

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo engaño masivo con falsa promesa de dinero

Ignacio lo vuelve a hacer: Banco Central de Cuba alerta sobre nuevo "engaño masivo" con falsa promesa de dinero

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: La libertad se gana a la fuerza

Ex de Samantha Espineira reaparece tras salir de prisión por fraude bancario: "La libertad se gana a la fuerza"

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Revelan posible motivo del crimen: fiscalía expone inquietantes detalles en caso del adolescente cubano que mató a su madre en Hialeah

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter