Man City vence al Forest y consigue su sexta victoria consecutiva en la Premier

Rayan Cherki celebra con su compañero del Manchester City Erling Haaland tras anotar en el encuentro de la Liga Premier ante el Nottingham Forest el sábado 27 de diciembre del 2025. (Barrington Coombs/PA via AP) AP

El delantero francés aseguró la victoria por 2-1 en el City Ground con su gol a los 83 minutos, con lo que el equipo de Pep Guardiola llegó a seis victorias consecutivas en la liga.

El City tiene una racha de ocho victorias consecutivas en total y se movió provisionalmente a la cima de la clasificación, un punto por delante del Arsenal, que más tarde enfrenta al Brighton.

“Hoy es una gran victoria. Estoy orgulloso del equipo porque este partido es muy complicado de ganar”, afirmó Cherki a TNT Sports.

Fue el segundo gol de Cherki en tres partidos y el quinto en total. También proporcionó una asistencia con un pase intrincado a Tijjani Reijnders para poner al City por delante tres minutos después del inicio del complemento.

Omari Hutchinson igualó para el Forest, que está en la pelea para evitar el descenso, e intento aguantar por llevarse un punto crucial hasta que Cherki disparó a través de un área abarrotada para el gol de la victoria.

Guardiola parece creer que su equipo está listo para recuperar el título que cedió al Liverpool la temporada pasada. Se unió a las celebraciones con los aficionados que viajaron después del pitido final, actuando como director de orquesta mientras celebraban con entusiasmo tras otra victoria.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP