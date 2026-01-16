americateve

Man City cerca de fichar a Guehi y el técnico Glasner anuncia que dejará al Palace este verano

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El Manchester City está a punto de completar el fichaje del defensor Marc Guehi, informó el viernes Oliver Glasner, quien también anunció que dejará su cargo como entrenador del Crystal Palace al final de la temporada.

Marc Guehi del Crystal Palace controla el balón en el encuentro ante el Tottenham en la Liga Premier el domingo 28 de diciembre del 2025. (AP Foto/Ian Walton)
Durante el pasado verano, el internacional inglés vio desmoronarse un traspaso a Liverpool en el último día del mercado de fichajes y se esperaba ampliamente que se uniera al campeón de la Liga Premier al final de la temporada.

Pero el City se entrometió. Su técnico Pep Guardiola quiere reforzar al plantel al aspirar por los títulos de la Liga Premier y la Liga de Campeones.

"Según la última información, el acuerdo con Marc está en las etapas finales", dijo Glasner a los periodistas antes del partido del sábado del Palace contra Sunderland. “Cuando los jugadores quieren avanzar, un acuerdo sucederá. Parece que ha sucedido ahora".

Glasner, quien dejará el Palace cuando su contrato expire al final de la temporada, dijo que Guehi no jugará en el encuentro contra Sunderland.

Guardiola declinó comentar sobre el posible fichaje de Guehi, de 25 años. El City recientemente adquirió al atacante Antoine Semenyo durante el mercado de pases de enero.

El defensa central está en el último año de su contrato con el Palace y el club londinense optó por venderle ahora en lugar de perderlo como agente libre.

"Todos querían que Marc se quedara para siempre", dijo Glasner. “Hablé con él, por supuesto, eso queda entre nosotros. Marc lo demostró en la ventana de transferencias de verano, lo demostró todo el otoño que estaba 100% comprometido con el equipo y con el Crystal Palace”.

“Le deseo todo lo mejor para el resto de su carrera. Todavía está al comienzo de su gran carrera. Es alguien fantástico", añadió.

El anuncio de Glasner sobre su salida, después de haber llevado al Palace a conquistar el título de la Copa FA la campaña pasada, aumentan las posibilidades de que sea contratado por el Manchester United.

El United despidió al técnico Ruben Amorim la semana pasada y contrató a Michael Carrick, exjugador del club, para asumir el puesto hasta el final de la temporada.

Ha trascendido el interés de la jerarquía del United por Glasner por sus credenciales de títulos con su antiguo club Eintracht Frankfurt y luego con el Palace, además de demostrar que sabe lidiar con la presión de la máxima categoría de Inglaterra.

“Mi decisión ya fue tomada hace meses”, dijo el austriaco de 51 años. “Tuve una reunión (con el copropietario Steve Parish) en el receso internacional de octubre. Cenamos y tuvimos una conversación muy larga y le dije que no firmaría un nuevo contrato con el Crystal Palace”.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

