Maluma aprovechó la Nochebuena para oficializar su noviazgo con Susana Gómez

Los rumores venían circulando desde hacía varios meses. Sin embargo, Maluma no parecía dispuesto a romper su hermetismo en relación al vínculo que lo une a Susana Gómez. De hecho, hace apenas una semana, el colombiano había compartido un reel en su cuenta de Instagram en el que escribió: “Cuando me preguntan si tengo novia o me voy a quedar soltero de por vida”. Y en el video se lo veía haciendo gestos mientras se escuchaba su nuevo tema musical, Cada quien, que grabó en colaboración de la banda mexicana Grupo Firme. ¿Qué dice la letra de la canción? “Dejen de meterse en lo que ya no les importa, piénsenla dos veces antes de ir a abrir la boca”.