Maluma dice que tener un avión es "un estrés" pero que es algo necesario

Un jet privado Gulfstream G450 que ronda los 25 millones de dólares y que puede transportar hasta 19 personas.

Ahora, tras haber anunciado su lujosa adquisición, el 'paisa’ sorprendió nuevamente, pero esta vez con unas declaraciones que lo han puesto bajo el foco de la crítica.

En una entevista con su colega y amigo Nicky Jam en el programa ‘The Rockstar Show’, Maluma aseguró que su jet es mucho más que un lujo.

“Tener un avión es un estrés, el costo, lo que hay que pagar, todo eso, no es solo lo compro y vamos (...) No me arrepiento de tener mi avión, pero eso le falla una cosa y otra, que la tuerca. Pero todo vale la pena y por eso he trabajado para tener mis cosas”, aseveró.

Para Maluma, un vuelo comercial sería un dolor de cabeza si se tiene en cuenta que de ha convertido en una figura de la música mundial.

Es por eso que, en la conversación aseguró que adquirió el aeroplano por su "tranquilidad mental y paz".

“Es difícil, no es que a uno le choque tomarse fotos y compartir momentos con los fans, pero hay momentos donde uno tiene que montarse al avión o pierde el vuelo, más que todo por eso me compré el avión”, aseguró.

Sobre el controversial video, en el que entre lágrimas anunció la compra de su avión, Maluma fue tajante y agregó que busca "inspirar a la gente".

"Cuando me compré el avión, le dije a un parcero sube esta experiencia porque quiero mostrarle al mundo entero mi emoción, porque me he jodido para poder tenerlo (…) yo quiero inspirar a la gente, y a los que dijeron: ‘tan h***n, está llorando porque compró un avión’, les digo claro, y voy a seguir llorando mil veces, y si me compro otro lo volveré a hacer”, dijo.